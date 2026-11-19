有了小朋友，置業便不只是兩個人的事。近日一名20歲出頭的準媽媽在社交平台發文，透露明年2月將迎來首胎，現與丈夫月入合共4萬尾至5萬頭，正考慮透過「家有初生優先選樓計劃」申請約320萬元的居屋，卻擔心供樓、裝修、聘請外傭及育兒開支接踵而來，難以負擔，帖文也引起網民熱議。



近日20歲出頭準媽媽發文求教，透露夫婦二人月入近5萬，正煩惱預算320萬抽白表居屋，還是停工「壓入息」排公屋。（《香港愛情故事》劇照）

預算320萬抽居屋 曾盤算停工「壓入息」排公屋

該名女網民在Threads發文求教，表示明年2月便會升為人母，現時與丈夫及老爺奶奶同住公屋，夫婦二人月入平均約4萬尾至5萬頭，若連同Freelance或夜晚開工則可達5萬幾。她坦言正考慮透過「家有初生優先選樓計劃」申請白表居屋，預算約320萬元上下，貪其揀樓次序較前且按揭成數高達95%（首期僅5%）；惟計算到首期、裝修、管理費、初生嬰兒開支、頭兩年聘請外傭，以及日後或需繼續幫補老爺奶奶交公屋租金時，不禁擔心經濟壓力過大。

樓主亦透露，曾考慮過輪候公屋，但由於3人家庭入息限額僅為$25,870，二人現時收入明顯超標，故一度盤算在遞交申請表及審查前半年「辭工壓入息」。不過，她細算後發現若少了一人工作，前後便少賺逾20萬元，加上日後很大機會要交2.5倍富戶租金，並且家人勸她「直接去抽居屋，唔好浪費時間」，令她進退兩難。

照顧人手亦是預算以外的重要考慮。樓主表示外傭打算只請兩年，之後就打算讓小朋友「上N班（Pre-Nursery，學前幼兒預備班）」，由於丈夫平時較早收工、時間鬆動，加上自己母親與老爺均已退休在家，可幫忙接送照顧。

明年2月迎來首胎，樓主擔心供樓、裝修、請外傭及育兒開支同時湧至，直言經濟壓力大。（《香港愛情故事》劇照）

網民分析利弊：排公屋斷送事業路

帖文引起大批網民熱議，不少支持「直接抽居屋」的網民表示年輕夫婦最具本錢的是時間與加薪潛力，若為了排公屋而刻意辭職反而得不償失，「排公屋唔好諗啦，又要唔做嘢搵少好多，又要2年查一次資產，咩都計住嚟玩，有機會點都係居屋好啦」、「搵少咗幾年，無晒Career Path，攞到又要交七八千租，唯一有用就係以後綠表買居屋」。亦有過來人鼓勵指，「家有初生只要唔揀地點幾乎都有得揀樓，抽到供30年都係萬幾蚊，趁仲後生搵唔多白表抽居屋係好好時機」。

另一方面，網民亦給出5點實用建議，除建議同時評估公屋與居屋、估算約400平方呎兩房居屋售價約300萬至350萬元，提醒還有差餉、地租及管理費，還有留意公屋戶籍除名影響外，亦建議了解托兒所服務及社區保姆。不過，亦有過來人支持排公屋，分享自己當年辭職全職湊女、住簡約公屋捱約4年成功上樓的經歷，認為若勉強供樓加請外傭，「隨時用到嘅錢少過一個人返緊工加住公屋」。

不少網民力撐年輕夫婦應直接抽居屋，直言停工排公屋恐斷送事業發展。（《香港愛情故事》劇照）

家有初生按揭放寬至9成半

翻查房委會資料，由2026年4月1日起，3人家庭申請公屋的每月入息限額為$25,870，若如樓主所講，家庭月入約5萬元確實超出限額，若入住亦須繳交更高倍數租金。

至於白表居屋方面，房委會於11月13日公布，由下一期居屋銷售計劃起，有3歲或以下新生嬰兒的白表家庭申請者，最高按揭成數由9成提高至9成半；參考「居屋2025」條款，白表2人或以上家庭每月總入息上限為6萬元、總資產淨值上限為123萬元，樓主夫婦的收入正好符合白表資格。

樓主透露自己童年住山上的鐵皮屋，如今將為人母，她希望女兒的成長環境能有所改善。（《寶寶大過天》劇照）

童年住鐵皮屋 盼為女兒改善成長環境

最後樓主亦透露自己堅持置業的背後原因，她坦言自己童年與家人住在山上的鐵皮屋，「之後排到上公屋，都係冇自己房」。如今將為人母，她希望女兒的成長環境能有所改善「唔求佢讀書好犀利，但都希望自己個女可以住好少少」，她笑言若非有小朋友，未必會推動自己規劃買樓，現時已盡量節省開支，並決定未來兩年先全力一博申請居屋。