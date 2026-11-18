躺平文化近年在年輕一代間盛行，但究竟要累積多少資產才足以支撐躺平生活？近日有24歲香港女生在社交平台發文，表示自己每月擁有約$5,000被動收入，加上兼職保底$2,000，扣除家用後仍有約$5,000可用，好奇自己能否就此辭去全職「躺平」在家。帖文隨即引發熱議，隨後樓主更大方公開自己年紀輕輕就儲出被動收入的投資心得，惟被不少網民提醒現實殘酷！



日有24歲香港女生在社交平台發文，表示自己每月擁有約$5,000被動收入，加上兼職保底$2,000，扣除家用後仍有約$5,000可用，好奇自己能否就此辭去全職「躺平」。（Threads截圖）

扣除家用月剩$5,000 嘆返工如「無限推石頭」

該名24歲女網民在Threads發文「真心問」，透露自己現時每月有約$5,000被動收入，若不返全職，靠其他兼職等主動收入亦可保底$2,000，即每月共有約$7,000進帳。在扣除$2,000家用後，她平日除了基本飲食及日用品外幾乎沒有其他消費，自言屬於低物慾一族，不禁好奇：「可唔可以躺平喺屋企？明明以前大學嘅時候都係賺幾千就夠生活，依家想過返呢啲生活好似有好多顧忌好多擔心咁。」

面對網民指「應該趁後生賺多點錢體驗世界」，樓主無奈回應指「有時返工返到覺得自己已經冇咗感受世界嘅觸角咁」、「好似西西弗斯咁，無限推石頭」，直言不想返全職返到退休，希望突破社會框架，尋找其他非上班的收入來源。

面對網民指「應該趁後生賺多點錢體驗世界」，樓主無奈回應指「有時返工返到覺得自己已經冇咗感受世界嘅觸角咁」。（《全知讀者視角》劇照）

公開投資心得 中學獲10萬定投ETF

帖文一出，不少網民對樓主年僅24歲便擁有每月$5,000被動收入感到驚訝，紛紛求教理財心得，甚至有人質疑是「靠男友或家人供養」。樓主隨後大方分享自己的投資心法，並坦言「運氣成份居多」，她早於中學時期便獲家人給予10萬元本金作ETF定投，其後在大學期間儲起不少獎學金及Freelance收入。

畢業投身社會後，她亦持續做私人補習，並將7成人工儲起。直至去年，她看準時機在低位重倉買入存儲股，成功「食正成條水」令資產翻了幾倍，之後便陸續將資金轉入國債及收息股，才建立起現時每月約$5,000的被動收入。

對於樓主打算就此躺平，網民意見兩極。有支持者認為樓主24歲已有此資產基礎相當厲害，建議她「躺平半年至一年休息一下，順便靜心思考未來方向」；亦有人認為低物慾生活只要每月有盈餘再作滾存，短期內也算可行。

網民直言她現時「低成本生活」全因有家人承擔住屋、水電煤、管理費及差餉等隱形成本（《愛回家》劇照）

網民潑冷水：好難躺平一世

另有不少網民直言她現時能夠「低成本生活」，全因有家人承擔住屋、水電煤、管理費及差餉等隱形成本，「就算公屋都要租金，自住樓都有管理費差餉，每月幾千點可能夠」。不少人亦提醒人到中年後可能會有醫療開支、通脹及紅白二事等突發支出，「有咩事你醫生都睇唔起」、「喺香港呢個社會好難躺平一世，起碼被動收入有1萬以上先穩陣」。