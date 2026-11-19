天氣今晚（18日）開始轉涼，星期五最低温度更降至15度。想入手平價寒衣過冬？UNIQLO將於11月20日（星期五）至11月26日（星期四）一連7日舉行一年一度的「感謝節」，全港及澳門門市會跟官網同步開售，除了有特價衣物，今次還有兩重限定免費禮遇。《開罐》為大家整理好掃貨攻略與換領細則！



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第一重著數：首3日買任何商品即送「社企 iBakery」曲奇

今次感謝節有曲奇餅送。在感謝節前3日，即11月20日至22日，只要在門市或網店購買任何商品（不限消費金額，不包購物袋及改褲費用），即免費獲贈「UNIQLO & iBakery」曲奇乙包。

今次贈送的曲奇，是由東華三院屬下社會企業iBakery製作，有兩種口味，包括雙重朱古力及唧花牛油兩款口味（隨機派發）。每人每日限領一份，數量有限，送完即止。不過要注意， 首3日送曲奇優惠網店只限快遞配送或自提點（不適用於門店自提）；而滿$500換領毛毯抱枕優惠，網店之門店自提訂單亦適用，但需於App領取換領券並於門市取貨時換領。

UNIQLO網頁截圖

第二重著數：購物滿$500送「多功能毛毯抱抱枕」

感謝節一連七日只要單次購物淨額滿 $500，即可免費換領「UNIQLO 多功能毛毯抱抱枕」一個。這個抱枕實用度滿分，平時可以當午睡靠枕，拉開拉鍊即時展開變成保暖毛毯，全系列共有3色（隨機發送）。每日名額有限，先到先得。

搶先睇秋冬王牌感謝價＋必搶單品

根據以往UNIQLO減價的情況，一般都會有多款產品減價，但官方網頁暫時只預告了以下大熱四款產品減價：

1. 100% 茄士咩針織系列首次降價 $200

100% 茄士咩（Cashmere）向來是皇牌，今次感謝節男女裝圓領針織衫迎來首次降價$200，由原價 $699減至$499。

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2. 舒適保暖長褲（暖褲系列）首次降價 $100

外層具備跣水功能、內層採用溫暖搖粒絨的「暖褲系列」，今次首次降價$100，由原價 $299減至$199，男女裝款式齊備。

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3. HEATTECH 極暖茄士咩混紡

秋冬打底必備，加入9%茄士咩混紡的HEATTECH極暖茄士咩混紡男女T恤，由原價$129減至$99。

4. 搖粒絨外套

經典搖粒絨拉鏈外套男女通用款，由原價$199減至$149。

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日期：2026年11月20日至11月26日（一連7日）

地點：全線香港及澳門 UNIQLO 門市及官方網絡旗艦店



註：所有優惠價格、商品庫存及贈品發送均以官方最終公布為準

