自助餐怎麼吃才回本？5階段進食法避胃脹　不止拼食量重點在節奏

高價位吃到飽動輒破千，對許多人而言早已不只是享受餐點，而是一場關於CP值的心理戰。



一名網友近日在社群平台提到，自己面對琳瑯滿目的菜色卻總在不到1小時就宣告投降，讓他不禁疑惑該如何調整吃法才能提高進食量、延長戰線，貼文曝光後，隨即掀起熱烈討論。

自助餐怎麼吃才不虧？（01製圖）

5階段把控節奏，自助餐吃回本👇👇👇

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吃到飽怎麼吃才不虧？老饕親授關鍵吃法

物價節節攀升，吃到飽成為不少人犒賞自己的選擇，海鮮、頂級肉品、甜點一應俱全，但一餐破千的花費，也讓許多消費者用餐時難免在心中盤算，深怕「沒吃夠」就覺得不划算。

對此，一名網友近日在PTT發文指出，自己每次吃Buffet不到1小時就覺得飽，與朋友能長時間用餐形成明顯差距，也因此上網詢問如何吃得更多、撐得更久的方法。

貼文一出，隨即引來熱烈討論，網友紛紛分享各式實戰心法，

「1不要任何飲料，要喝也是用抿的；2要想辦法減少起身排隊的時間，比如請別人拿」

「避開澱粉類，都先吃肉，最後再吃菜／湯／甜點飲料」

「每樣菜只吃一口」

「吃鮑魚、龍蝦等高檔物」

「24小時不要吃東西，開吃前2小時吃點小東西暖胃」

「挑選你平時吃最多的時段」

「有的地方吃到飽可以吃4小時，吃飽睡一下醒來再吃XD」



「5階段進食法」一次吃好吃滿

而在眾多留言中，有網友歸納出一套進食策略，將Buffet流程分為5個步驟，強調重點在節奏，而非單純拼食量。

第1階段：冷蛋白質啟動胃口

先從海鮮、生魚片等冷食下手，再搭配酸甜風味的涼拌料理，以清爽口感喚醒食慾，為後續進食做好準備。

第2階段：高價蛋白質主攻

趁胃容量尚未被佔滿，集中進攻干貝、龍蝦、和牛等高價蛋白質，連續取用多輪，最大化用餐價值。

第3階段：中階肉品銜接

接續選擇爐烤牛扒、煎牛扒、牛小排或羊腿等中階肉品，填補主食需求，延續整體飽足感。

第4階段：精選配菜取用

此時只挑真正想吃的料理，炸物拿炸蝦、燉菜拿牛肉、烤物拿大香魚、燒臘拿鴨肉包餅，刻意不碰蔬菜、澱粉。

第5階段：甜點收尾

以哈根達斯（Häagen-Dazs）等高價甜點優先，有特色品項再取用；間隔少量菠蘿等含分解酵素水果；湯品盡量不喝，必要時只舀料；飲料原則避開，鮮榨檸檬可少量。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：吃到飽怎麼吃才不虧？老饕公開「Buffet最回本吃法」， 1種食物千萬不要拿】