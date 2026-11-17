踏入11月中旬，香港已經漸漸充滿濃濃聖誕氣氛！2026年的香港依然精彩萬分，各大商場、主題樂園及人氣地標紛紛換上璀璨的節日新裝，準備了各式各樣的冬日市集、夢幻燈飾與主題打卡位。無論是想漫步海濱小鎮、去樂園感受奇妙魔法，抑或行市集狂歡，《開罐Opener》都為大家整理2026年15大聖誕好去處，即睇今年有哪些必去的限定市集，提早規劃完美聖誕假期！



今個聖誕，香港旅發局將舉辦「香港繽紛冬日巡禮」，並於中環、尖沙咀及銅鑼灣設立三大冬日小鎮。（香港旅遊發展局）

聖誕市集2026｜1. 香港繽紛冬日巡禮：三大夢幻冬日小鎮

日期：2026年11月18日 – 2027年1月5日

地點：中環、尖沙咀及銅鑼灣

活動亮點：

今個聖誕，香港旅發局將舉辦「香港繽紛冬日巡禮」，並於中環、尖沙咀及銅鑼灣設立三大冬日小鎮。除了耀目迷人的節日裝置及沉浸式光影體驗，大家更可尊享全城餐飲禮遇、購物獎賞，以及迎接維港跨年倒數盛會，盡情投入冬日歡樂時光！

（香港旅遊發展局）

冬日小鎮．中環

廣場將化身為夢幻聖誕小鎮，巍然矗立著璀璨的巨型聖誕樹，現場更設有豐富的互動體驗及震撼人心的光影音樂表演。

日期：2026年11月18日 – 2027年1月5日

地點：皇后像廣場花園

保誠保險香港冬日小鎮．尖沙咀

全新登場的海濱冬日盛會！以精彩絕倫的燈光裝置及沉浸式光影投影點亮整個海濱，為維港景致注入嶄新的節慶魅力。

日期：2026年11月18日 – 2027年1月5日

地點：尖沙咀海濱

冬日小鎮．銅鑼灣

利園區全面化身為充滿歡樂氣氛的聖誕村，匯聚冬日仙境夜間巡遊、特色市集及創意節慶工作坊，打造別具特色的冬日體驗。

日期：2026年11月25日 – 2027年1月3日

地點：利園區

活動詳情👉👉👉 香港繽紛冬日巡禮：三大夢幻冬日小鎮

聖誕市集2026｜2. 香港迪士尼樂園：A Disney Christmas奇妙聖誕

日期：2026年11月17日–2027年1月3日

地點：香港迪士尼樂園

活動亮點：

今個冬日，香港迪士尼樂園為大家準備了滿滿的奇妙魔法！美國小鎮大街換上璀璨燈飾及巨型聖誕樹，晚上的亮燈禮更有無人機表演與浪漫飄雪，米奇及Duffy等一眾好友亦會換上新裝與大家打卡。還可參加「魔雪奇緣世界聖誕慶典」，逛全新冬日市集歎地道小食，並隨時偶遇安娜、艾莎及小白！大冒險家餐廳另推出聖誕自助晚餐，食飽後可到專屬觀賞區欣賞「迪士尼星夢光影之旅」及參與跨年倒數派對，由聖誕盡情慶祝到新一年！

迪士尼聖誕音樂Live!

一年一度傳統節目「迪士尼聖誕音樂Live!」載譽歸來！米奇將聯同聖誕高飛及一班迪士尼朋友，聯同過百位香港兒童合唱團成員及知名鋼琴家張貝芝（11月21至22日）與涂毓麟（12月5至6日）攜手獻上窩心聖誕樂章。想安坐城堡舞台前欣賞，可於12月6日或之前預購專屬座位區通行證（不含樂園門票）：

VIP1座位區通行證連阿德爾港畔餐廳套餐套票：HK$479

VIP2座位區通行證連窩夫餅套票：HK$369

VIP3座位區通行證連軟雪糕套票：HK$369

標準座位區通行證：HK$299

（香港迪士尼官網）

活動詳情👉👉👉 香港迪士尼樂園：A Disney Christmas奇妙聖誕

聖誕市集2026｜3. 海洋公園：玩轉冬日園

日期：2026年12月12日–2027年1月1日

地點：香港海洋公園

活動亮點：

海洋公園「玩轉冬日園」震撼登場！園內矚目亮點包括金光閃閃的趣緻Bulu Boo聖誕樹，以及精緻溫馨的節日小火車裝置。聖誕老人與小精靈更會驚喜現身大派祝福，配合現場合唱團與樂隊奏響的動人聖誕頌歌，節日氣氛滿分！

活動詳情👉👉👉 海洋公園：玩轉冬日園

聖誕市集2026｜4. 荃新天地 × ART-ZOO：Joy From The Stars 星願聖誕

日期： 2026年11月20日 – 2027年1月3日

地點： 荃新天地1期中庭、花園廣場及荃新天地2期中庭

活動亮點：

今年聖誕，荃新天地聯乘新加坡超人氣藝術品牌ART-ZOO化身成夢幻星空藝術展館！場內特設9大沉浸式打卡位，必影4米高Bruno Bear太空人、12米巨型夢幻聖誕樹及5米高歡樂毛毛蟲。打卡後可逛全港首個ART-ZOO期間限定店，搶購獨家盲盒鎖匙扣及旅行精品。大家更可免費試玩AI Photo Booth生成專屬星空照，或憑消費參與DIY工作坊，親手製作限量版ART-ZOO燙印T-Shirt。

同場加碼：

聖誕不收斂：熱量倒數市集

日期：2026年12月18日 – 12月27日

地點：荃新天地1期花園廣場

活動詳情👉👉👉 荃新天地 × ART-ZOO：Joy From The Stars 星願聖誕

聖誕市集2026｜5. 太古城 - Festival of Wonders

日期：2026年11月12日 – 2027年1月3日

時間：星期一至五 中午12時至晚上9時；星期六、日及公眾假期 上午11時至晚上9時

地點：太古城中心2/F中庭及中橋

活動亮點：

太古城中心化身充滿創意與驚喜的節日世界！中庭空降9.5米高Wonder Castle，內藏顛覆視覺的「幻象世界」及「奇趣國度」兩大主題隧道。中橋特設「歡樂迴旋木馬」、爆谷化身小綿羊的「驚喜Pop-pop爆谷車」及「雪球大作戰」等三大互動打卡位，更有巨型俏皮雪人可以合照打卡。商場各處亦有「奇想禮物帽」及「聖誕郵筒」延續節日氣氛。

活動詳情👉👉👉 太古城 - Festival of Wonders

聖誕市集2026｜6. 啟德體育園 Merry Balloon Hong Kong 2026

日期：2026年12月18日 – 12月27日

時間：10:00 - 20:00（市集開放時間）

地點：啟德體育園東營及美食海灣

活動亮點：

亞洲最大型IP慶典今年強勢登陸香港最新地標啟德體育園，匯聚近20個國際及本地知名IP角色，包括Snoopy、LINE FRIENDS熊大、天線寶寶、海綿寶寶、麥兜及嘉頓生命麵包等。首度推出的「Merry Balloon Park大型IP氣球市集」集結逾40間美食文創攤檔，並特設約7米高巨型滑梯及聖誕主題充氣彈床，挑戰攤位遊戲更有機會贏取80cm巨型毛公仔等會場限定獎品，而壓軸好戲巨型氣球巡遊則有15個超巨大IP角色氣球震撼現身！

同場加碼：

Merry Balloon Park 大型IP氣球市集

日期：2026年12月18日 – 12月27日

時間：10:00 - 20:00

地點：啟德體育園東營

門票：一般門票（12歲以上）HK$60；小童票（3–11歲）HK$40；80cm以下免費入場（門票不包括充氣彈床及遊戲代幣，於快達票及KLOOK有售）

Merry Balloon Parade 大型IP氣球巡遊

日期：2026年12月27日

地點：啟德體育園美食海灣

時間：11:00 - 14:00（氣球展示）；15:00 - 16:30（氣球巡遊）

日期：2026年11月6日 – 2027年1月3日

活動詳情👉👉👉 啟德體育園 Merry Balloon Hong Kong 2026

聖誕市集2026｜7. 黃金海岸「聖誕快樂研究所Santa's Happiness Lab」

地點：黃金海岸商場

活動亮點：

今個聖誕，黃金海岸商場化身「聖誕快樂研究所」，透過各種裝置與活動為大家注入愛與歡樂！除了行市集買禮物，平安夜及聖誕節正日（12月24及25日 14:00-16:00）更有聖誕老人親臨商場中庭與大家合照；而12月指定週日（12月6日、13日、20日及27日 15:00-17:00）則有現場音樂表演助興。商場更連續第六年與「國際十字路會」合辦玩具捐贈活動（即日至12月15日），讓大家將全新或二手玩具捐贈予有需要兒童，傳遞愛心。

同場加碼：

Santa’s快樂好物市集

匯聚一眾「快樂製造者」，為大家帶來多款美食、節慶甜點、手作精品及聖誕禮物，充滿濃厚節日氣氛！

日期：2026年12月5-6日、12-13日、19-20日及24-27日

時間：12:00 - 20:00

地點：商場中庭

活動詳情👉👉👉 黃金海岸「聖誕快樂研究所Santa's Happiness Lab」

聖誕市集2026｜8. 昂坪360 × 黑白®港味聖誕之旅

日期：2026年11月3日 – 2027年1月10日

地點：昂坪市集

活動亮點：

今年冬日適逢昂坪360二十周年及黑白®85周年，兩大品牌聯手打造充滿港式風味的聖誕派對！昂坪市集特設四大打卡位，包括6米高巨型風車聖誕裝置，以及重現茶記風情的「黑白®港味・茶記」、解密美味的立體「黃金比例巨型奶茶」和巨型蛋撻菠蘿包裝置。活動期間更推出限量版黑白®主題纜車，讓你在半空中打卡兼飽覽大嶼山美景。

同場加碼：

港味聖誕之旅蓋印活動

日期：2026年11月7日至2027年1月1日（逢週六及日、12月24-27日、31日及1月1日）

時間：11:00 - 17:00

詳情：持即日纜車門票可領取蓋印卡，集齊3個印章即可換領黑白®濃滑經典奶茶乙罐及「港味」鍵盤鎖匙扣乙個（每日限量150份）。12月24至27日期間，每天首20名集齊蓋印者更可額外獲贈限量版昂坪360 × 黑白®奶茶杯一隻。

港式奶茶技藝示範及免費派奶茶

日期：2026年11月21日、12月19日及25-26日（14:00開始）

詳情：華星冰室星級奶茶師傅親臨市集涼亭前，即場示範「一沖、二焗、三撞、四回溫」的非遺技藝，每場更會免費派發100杯香滑黑白®港式奶茶（需現場領籌）。

暖心聖誕老人慈善拍照：12月指定日子（12月19-20日及24-27日）聖誕老人將現身市集，只需$50即可合照並獲贈精美磁貼相片套盲盒，收益全數撥捐「願望成真基金」。

聖誕表演：12月20日設有香港城市風笛隊演奏；12月19日及24-27日則有夢幻吹泡泡表演。

本地居民半價優惠：活動期間，香港居民還可以半價購買來回纜車（一程水晶及一程標準車廂）門票。

活動詳情👉👉👉 昂坪360 × 黑白®港味聖誕之旅

聖誕市集2026｜9. MCP新都城中心：MCP x wiggle wiggle Magic Academy

日期：2026年11月7日 – 2027年1月3日

時間：上午10時至晚上10時

地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場

活動亮點：

今個聖誕，MCP新都城中心攜手韓國超人氣潮牌wiggle wiggle，打造充滿多巴胺色彩的奇幻魔法世界！全場焦點必數7.5米高巨型充氣魔法帽及11米長「魔氈旋轉滑梯」。場內更設有「wiggle wiggle期間限定魔法商店」，由超萌「Lobster」魔法師坐鎮，帶來過百款人氣商品，並全港獨家首賣六大全新角色新品！

（MCP新都城中心）

活動詳情👉👉👉 MCP新都城中心：MCP x wiggle wiggle Magic Academy

聖誕市集2026｜10. 西沙GO PARK：HAPPY GO RIDE 冬日歷險村

日期：2026年11月27日 – 2027年1月4日

地點：西沙GO PARK

活動亮點：

今個聖誕，西沙GO PARK將匠心打造童趣滿載的「HAPPY GO RIDE 冬日歷險村」！最大亮點必定是全港罕見的「人力過山車」，讓大小朋友齊齊啟動冬日飛馳之旅，享受結合運動與玩樂的獨特體驗。此外，園區亦特設三大木系聖誕主題場景，主打夢幻森林氛圍，而且更歡迎大家帶同愛寵一同前往打卡，留下溫馨的節日回憶！

活動詳情👉👉👉 西沙GO PARK：HAPPY GO RIDE 冬日歷險村

聖誕市集2026｜11. 尖沙咀iSQUARE國際廣場：MEWKY奇幻聖誕裁縫店

日期：2026年11月14日–2027年1月3日

地點：iSQUARE國際廣場（地下iPIAZZA、3樓iFUNCTION及大堂樓層iEXHIBITION）

活動亮點：

俏皮黑白魔法小貓MEWKY首次降臨香港，打造「奇幻聖誕裁縫店」！場內設3大打卡位：地下5米高MEWKY幻彩線轆、3樓童話車縫試衣間及大堂樓層華麗盲盒。3樓更設全港獨家自動售賣機，粉絲必抽人氣精品！節慶期間設有聖誕老人巡遊（12月19至20日及25至26日）及音樂舞蹈表演。

同場加碼：

MEWKY期間限定店及冬日聖誕市集

日期：2026年11月28至29日及12月5至6日（星期六及日）

時間：12:00–20:00

地點：3樓iFUNCTION

（iSquare官網）

活動詳情👉👉👉 尖沙咀iSQUARE國際廣場：MEWKY奇幻聖誕裁縫店

聖誕市集2026｜12. AIRSIDE：Pixar40週年特展「Pixar|AIRSIDE聖誕奇趣之旅」

日期：2026年11月13日–2027年1月3日

地點：AIRSIDE（2樓中庭、地下露天廣場及210號舖等指定樓層）

活動亮點：

今年聖誕AIRSIDE化身Pixar聖誕奇幻國度，同步慶祝Pixar成立40週年！2樓中庭設有4大主題場景，包括神還原《怪獸公司》「尖叫提取器」與阿Boo睡房、《反斗奇兵》巨大化搬家紙箱及《沖天救兵》卡叔的冒險氣球屋，更可即場創作電子聖誕卡。地下露天廣場矗立6米高Pixar巨型聖誕樹，而5樓及6樓亦分別隱藏了《反斗車王》及《反轉腦朋友》打卡位！打卡後必逛「Pixar期間限定店」搶購Pixar40週年限定精品與體驗AI自拍亭，12月中旬更會加碼推出「Pixar聖誕遊樂園」帶來趣味攤位遊戲及主題美食！

活動詳情👉👉👉 AIRSIDE：Pixar40週年特展「Pixar|AIRSIDE聖誕奇趣之旅」

聖誕市集2026｜13. Mira Place：Groovy Christmas Town

日期：2026年11月10日–2027年1月3日

地點：Mira Place 中庭、戶外及Mira Steps

活動亮點：

Mira Place大玩80年代美式復古風！中庭化身經典復古餐廳「Groovy Christmas Town」，特設8大必影打卡位，包括7.5米高點唱機聖誕樹、1:1紅色懷舊轎車、復古彈珠機及電視箱聖誕樹等。場內每15分鐘更會上演光影音樂匯演，懸掛空中的Disco Ball隨節奏閃爍。戶外及Mira Steps亦有充氣聖誕老人跑車裝置。12月指定日子更會舉辦聖誕老人見面會，讓你與聖誕老人合照留念！

活動詳情👉👉👉 Mira Place：Groovy Christmas Town

聖誕市集2026｜14. 赤柱廣場：赤柱ON AIR海濱聖誕派對

日期：2026年12月18至20日及24至27日

時間：12:00-21:00

地點：赤柱廣場地下及天幕廣場、美利樓

活動亮點：

今年赤柱廣場為你帶來全港最熱鬧的海濱聖誕派對「赤柱ON AIR」！大家可以跟隨海風與音樂節拍盡情搖擺，與摯愛及毛孩一起迎接最熱鬧的海邊假期。市集設有眾多精彩攤檔，匯聚多元特色美食與聖誕好物。今年活動更特別延長開放時間至晚上9點，讓大家跟海浪及音樂一起狂歡！

（Facebook@StanleyPlaza）

活動詳情👉👉👉 赤柱廣場：赤柱ON AIR海濱聖誕派對

聖誕市集2026｜15. 置富Malls×TETEUM：暖萌聖誕．眼鏡「熊」出沒注意

日期：2026年10月31日–2027年1月1日

時間：12:00–20:00

地點：馬鞍山廣場、置富都會、+WOO嘉湖及置富第一城

活動亮點：

韓國人氣角色TETEUM正式進駐置富Malls！眼鏡小熊比比與好友小狗蹦蹦將遊走四大商場與大家歡度佳節。四大打卡場景包括馬鞍山廣場「冬日『熊』動全城咖啡屋」、置富都會「『置』愛『熊』抱冰屋派對」、+WOO嘉湖「『熊』荒極地營火Camp」及置富第一城「『熊』火暖入屋」。

活動詳情👉👉👉 置富Malls×TETEUM：暖萌聖誕．眼鏡「熊」出沒注意