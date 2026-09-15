HYROX香港懶人包｜為何全球狂熱？賽制+香港7大訓練場地一覽

近日全球健身圈最熱門的話題，莫過於9月12日HYROX北京站爆發的「女選手失禁奪冠」罕見爭議。這場意外除了引發全球對賽事衛生與體育精神的熱烈討論外，亦讓HYROX這項席捲全球的新興體能競速賽再次成為大眾焦點。近年HYROX在香港亦掀起強勁熱潮，吸引大批健身迷爭相報名參賽。究竟HYROX是什麼？憑什麼讓人如此著迷？新手想在香港投入特訓又有什麼專業場地可選？《開罐》為大家整理賽制、8大關卡與香港7個備戰場地懶人包。



澳洲女選手賽中失禁奪冠

在9月12日舉行的HYROX室內體能耐力賽北京站中，來自澳洲的女選手Joanna Wietrzyk在比賽途中大便失禁。但她未選擇退賽，反而踩著雙腿間及賽道上的排泄物，堅持完成波比跳遠等高強度動作，最終更成功奪得該站賽事冠軍。賽後現場影片與照片在社交瘋傳，引起極大爭議。

9月12日，HYROX室內體能耐力賽事北京站，有參賽女選手大便失禁後仍繼續比賽。（小紅書）

9月12日，HYROX室內體能耐力賽事北京站，有參賽女選手大便失禁後仍繼續比賽。（小紅書）

有網民力讚Joanna堅持到底的競技精神與強大意志力，但大批同場參賽者及網民則怒轟其行為不衛生，排泄物留在地膠、跑道及雪橇墊上，讓其他選手被迫踩踏與觸碰，有嚴重生物傳染風險。同時，大會裁判被指僅提示後方選手繞行而未叫停比賽，遭質疑處置失當。

面對輿論壓力，HYROX聯合創始人Moritz Fürste於9月14日公開發文致歉，承認組委會犯下錯誤，並承諾已第一時間封閉涉事區域、撤換器材，比賽結束後更全面更換全場地毯並進行深度消毒。

HYROX究竟是什麼？為何全球狂熱？

HYROX被官方定位為「Fitness Racing（體能競速）」，是近年全球成長最快的室內標準化賽事。它的核心特色是1km跑步+1個功能性訓練站×8組，整個比賽由8km跑步與8個體能關卡交替組成。

HYROX最大魅力在於其全球統一的賽事標準，全球各站賽道長度與器材規格都完全一致，讓參賽者的成績能直接在全球排行榜上一較高下。相比起需要高難度舉重技巧的CrossFit，HYROX的動作主要圍繞推、拉、跑、蹲等基本體能，幾乎沒有複雜或高風險動作，對健身新手相當友好。

加上賽事設有Open（個人公開組）、Pro（精英組）、Doubles（雙人組）及Relay（接力組）等多款組別，不論是想挑戰極限還是純粹組隊同樂，不同體能水平的人士都能找到適合自己的賽道。

（IG@hyroxworld）

8大核心關卡一覽

每位參賽者在每跑完1km後，都必須依序完成以下8個訓練站點：

1. 1000m SkiErg（滑雪機）：啟動手臂、肩膀與核心肌群。

2. 50m Sled Push（推雪橇）：考驗下肢爆發力與推力。

（IG@hyroxworld）

3. 50m Sled Pull（拉雪橇）：透過繩索拉動重雪橇，考驗全身拉力。

4. 80m Burpee Broad Jumps（波比跳遠）：結合波比與前跳，心肺與耐力雙重考驗。

（IG@hyroxworld）

5. 1000m Row（劃船機）：賽程中段高強度心肺，考驗節奏掌控。

6. 200m Farmers Carry（農夫走）：雙手提重物步行，考驗握力與核心穩定。

7. 100m Sandbag Lunges（沙袋弓箭步）：肩負重沙袋前行，燃燒雙腿肌力。

（IG@hyroxworld）

8. 100次 Wall Balls（藥球深蹲推擲）：在體能極度疲勞的情況下，完成深蹲拋球。

隨著這股考驗個人體能的熱潮吹到香港，HYROX從2022年登陸香港開始，每年均會在亞洲國際博覽館舉辦賽事，每次均吸引數千名本地及來自世界各地的健身愛好者專程參賽，連不少圈中明星、藝人及KOL亦紛紛組隊挑戰，如關智斌更是HYROX的常客，已8次出戰賽事，陳健安亦隨HYROX明星隊成功完成5月香港站的賽事，而張振朗與周嘉洛曾合體出戰雙人賽，其後亦聯同朱敏瀚及關曜儁組成四人隊伍挑戰接力賽。

「信諾環球HYROX香港賽2026」吸引來自60個國家及地區、約19,500名參賽者參與，人數較上屆翻倍。（HYROX圖片）

香港7大訓練場地推介

為配合這股賽事熱潮，香港現時已有數間獲HYROX官方授權認證的健身房及專業訓練場地。香港現時有多間健身房獲HYROX官方授權認證，提供標準器械及專屬HYROX訓練班，無論是零比賽經驗的健身新手想試水溫，或是想刷新個人最佳成績的進階選手，都能按個人需求進行系統化特訓。

（IG@hyroxworld）

1. Tribal Fitness：中環HYROX官方認可加盟場館＋賽事專項特訓

作為HYROX官方認可的加盟場館，Tribal Fitness提供系統化且全面的專項訓練計劃，旨在讓參賽者提前熟悉正式比賽條件、器材規格及官方動作標準。訓練重點涵蓋提升跑步心肺能力、動作效率與心理韌性，並同時提供團體班及一對一私人教練選項。

地址：中環荷李活道30號愛瑪大廈3樓

（Tribal Fitness）

詳情👉 Tribal Fitness

2. EFX24：24小時開放＋全港9間官方認可分店

獲認可為Official HYROX Training Club，配備符合賽事標準的專業器材與寬敞空間，讓會員能在日常練習中熟悉比賽節奏。場地主打24小時全天候開放，方便打工仔按個人時間表隨時練跑或挑戰關卡。此外更提供HYROX Private Training私人訓練課程及教練備戰Tips，協助不同程度的健身人士進行系統化特訓。

地址：九龍區：長沙灣（東京街28號）、九龍灣（德福廣場二期）、觀塘（一亞太中心）

新界區：粉嶺（粉嶺中心）、馬鞍山（MOSTown新港城中心）、石門（企業中心）、荃灣（千色匯一期）、屯門（市廣場一期）

港島區：小西灣（藍灣廣場）

（EFX24）

詳情👉 EFX24

3. House of Fitness (HOF)：專攻比賽備戰＋世界賽頂尖戰績場館

自2022年起已累積舉辦逾1,000堂HYROX專項課程，成功協助超過200名選手備戰，當中更有20多名成功晉級世界錦標賽。場館提供肌耐力、心肺配速及Run Club三大專項訓練，並設有1:1全真賽事模擬，幫助參賽者提前熟悉轉換區節奏與官方規則。

地址：上環水坑口街18號

（House of Fitness）

詳情👉House of Fitness

4. Coastal Fitness：12週賽前衝刺特訓＋加長版90分鐘模擬訓練場館

擁有逾15年經驗的資深體能訓練場館，提供專為HYROX與混合體能打造的60至90分鐘專項團體課。場館特別設有12週賽前衝刺期，並考慮到比賽平均完賽時間約90分鐘，特別將週末訓練延長至90分鐘以適應真實比賽強度。課程結合絕對力量與心肺訓練，搭配沿海濱進行的Coastal Run Club專攻路跑與配速，並提供Performance Pathway專屬備戰體驗課程。

地址：北角屈臣道15號維多利中心

（Coastal Fitness）

詳情👉 Coastal Fitness

5. The Vault Fitness：VIP小班教學＋HYROX專門器材齊備

提供高質素的HYROX專項體能訓練，專門針對單人、雙人及接力組進行備戰。場館配有齊全的HYROX賽事器材，包括雪橇專用跑道、滑雪機、藥球、沙袋及跑步機等。特別主打VIP小班團體課（每班上限6人）以確保指導質素，並提供極具彈性的單堂Drop-in預約，無需綁約或繳付入會費。

地址：上環干諾道中133號誠信大廈3樓

（The Vault Fitness）

詳情👉 The Vault Fitness

6. perFIT：35,000呎超大空間＋20米賽道官方認可訓練基地

獲認可為HYROX官方訓練基地，坐擁35,000呎開揚室內空間、超過6米高樓底以及區內最長20米賽道，完整配備HYROX競賽八大項目專業器械供預先實戰。場內更配有微高氧空間（部分分店適用）、仿日光照技術、AI智能系統及女士專屬區域等頂級設施。參賽者達到指定成績更可獲頒體能測試專屬徽章；會籍收費主打毋需預繳、按月收費、不設長約兼設有30日冷靜期。

地址：

荃灣分店：新界荃灣青山公路388號8咪半8樓

沙田分店：沙田連城廣場南大堂電梯直上3樓

旺角分店：旺角彌敦道610號荷李活商業中心3至5樓

灣仔分店：灣仔駱克道175-191號京城大廈1樓及3樓

（perFIT）

詳情👉 perFIT

7. F45 Training：HYROX官方培訓夥伴＋三階段階梯式特訓

作為HYROX官方培訓夥伴，全球擁有約1500間加盟工作室的F45 Training與HYROX合作推出專屬備戰課程。課程劃分為三大階段：第一階段「打好基礎」著重累積耐力與力量基礎；第二階段「技能精進」深入掌握各訓練站技巧與配速控制；第三階段「賽場模擬」大幅提升強度，讓參賽者在身心兩方面都為比賽日做好準備。場館亦配合HYROX Run Club賽前熱身跑，協助學員全方位提升跑步與競技能力。

地址：全港各區設有多間分店（詳情可於F45官方網站查詢近距離工作室）

（F45 Training）

詳情👉 F45 Training

資料來源：HYROX、PUMA HK