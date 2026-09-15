HYROX香港懶人包｜為何全球狂熱？賽制+香港7大訓練場地一覽
近日全球健身圈最熱門的話題，莫過於9月12日HYROX北京站爆發的「女選手失禁奪冠」罕見爭議。這場意外除了引發全球對賽事衛生與體育精神的熱烈討論外，亦讓HYROX這項席捲全球的新興體能競速賽再次成為大眾焦點。近年HYROX在香港亦掀起強勁熱潮，吸引大批健身迷爭相報名參賽。究竟HYROX是什麼？憑什麼讓人如此著迷？新手想在香港投入特訓又有什麼專業場地可選？《開罐》為大家整理賽制、8大關卡與香港7個備戰場地懶人包。
澳洲女選手賽中失禁奪冠
在9月12日舉行的HYROX室內體能耐力賽北京站中，來自澳洲的女選手Joanna Wietrzyk在比賽途中大便失禁。但她未選擇退賽，反而踩著雙腿間及賽道上的排泄物，堅持完成波比跳遠等高強度動作，最終更成功奪得該站賽事冠軍。賽後現場影片與照片在社交瘋傳，引起極大爭議。
有網民力讚Joanna堅持到底的競技精神與強大意志力，但大批同場參賽者及網民則怒轟其行為不衛生，排泄物留在地膠、跑道及雪橇墊上，讓其他選手被迫踩踏與觸碰，有嚴重生物傳染風險。同時，大會裁判被指僅提示後方選手繞行而未叫停比賽，遭質疑處置失當。
面對輿論壓力，HYROX聯合創始人Moritz Fürste於9月14日公開發文致歉，承認組委會犯下錯誤，並承諾已第一時間封閉涉事區域、撤換器材，比賽結束後更全面更換全場地毯並進行深度消毒。
HYROX究竟是什麼？為何全球狂熱？
HYROX被官方定位為「Fitness Racing（體能競速）」，是近年全球成長最快的室內標準化賽事。它的核心特色是1km跑步+1個功能性訓練站×8組，整個比賽由8km跑步與8個體能關卡交替組成。
HYROX最大魅力在於其全球統一的賽事標準，全球各站賽道長度與器材規格都完全一致，讓參賽者的成績能直接在全球排行榜上一較高下。相比起需要高難度舉重技巧的CrossFit，HYROX的動作主要圍繞推、拉、跑、蹲等基本體能，幾乎沒有複雜或高風險動作，對健身新手相當友好。
加上賽事設有Open（個人公開組）、Pro（精英組）、Doubles（雙人組）及Relay（接力組）等多款組別，不論是想挑戰極限還是純粹組隊同樂，不同體能水平的人士都能找到適合自己的賽道。
8大核心關卡一覽
每位參賽者在每跑完1km後，都必須依序完成以下8個訓練站點：
1. 1000m SkiErg（滑雪機）：啟動手臂、肩膀與核心肌群。
2. 50m Sled Push（推雪橇）：考驗下肢爆發力與推力。
3. 50m Sled Pull（拉雪橇）：透過繩索拉動重雪橇，考驗全身拉力。
4. 80m Burpee Broad Jumps（波比跳遠）：結合波比與前跳，心肺與耐力雙重考驗。
5. 1000m Row（劃船機）：賽程中段高強度心肺，考驗節奏掌控。
6. 200m Farmers Carry（農夫走）：雙手提重物步行，考驗握力與核心穩定。
7. 100m Sandbag Lunges（沙袋弓箭步）：肩負重沙袋前行，燃燒雙腿肌力。
8. 100次 Wall Balls（藥球深蹲推擲）：在體能極度疲勞的情況下，完成深蹲拋球。
隨著這股考驗個人體能的熱潮吹到香港，HYROX從2022年登陸香港開始，每年均會在亞洲國際博覽館舉辦賽事，每次均吸引數千名本地及來自世界各地的健身愛好者專程參賽，連不少圈中明星、藝人及KOL亦紛紛組隊挑戰，如關智斌更是HYROX的常客，已8次出戰賽事，陳健安亦隨HYROX明星隊成功完成5月香港站的賽事，而張振朗與周嘉洛曾合體出戰雙人賽，其後亦聯同朱敏瀚及關曜儁組成四人隊伍挑戰接力賽。
香港7大訓練場地推介
為配合這股賽事熱潮，香港現時已有數間獲HYROX官方授權認證的健身房及專業訓練場地。香港現時有多間健身房獲HYROX官方授權認證，提供標準器械及專屬HYROX訓練班，無論是零比賽經驗的健身新手想試水溫，或是想刷新個人最佳成績的進階選手，都能按個人需求進行系統化特訓。
1. Tribal Fitness：中環HYROX官方認可加盟場館＋賽事專項特訓
作為HYROX官方認可的加盟場館，Tribal Fitness提供系統化且全面的專項訓練計劃，旨在讓參賽者提前熟悉正式比賽條件、器材規格及官方動作標準。訓練重點涵蓋提升跑步心肺能力、動作效率與心理韌性，並同時提供團體班及一對一私人教練選項。
地址：中環荷李活道30號愛瑪大廈3樓
詳情👉 Tribal Fitness
2. EFX24：24小時開放＋全港9間官方認可分店
獲認可為Official HYROX Training Club，配備符合賽事標準的專業器材與寬敞空間，讓會員能在日常練習中熟悉比賽節奏。場地主打24小時全天候開放，方便打工仔按個人時間表隨時練跑或挑戰關卡。此外更提供HYROX Private Training私人訓練課程及教練備戰Tips，協助不同程度的健身人士進行系統化特訓。
地址：九龍區：長沙灣（東京街28號）、九龍灣（德福廣場二期）、觀塘（一亞太中心）
新界區：粉嶺（粉嶺中心）、馬鞍山（MOSTown新港城中心）、石門（企業中心）、荃灣（千色匯一期）、屯門（市廣場一期）
港島區：小西灣（藍灣廣場）
詳情👉 EFX24
3. House of Fitness (HOF)：專攻比賽備戰＋世界賽頂尖戰績場館
自2022年起已累積舉辦逾1,000堂HYROX專項課程，成功協助超過200名選手備戰，當中更有20多名成功晉級世界錦標賽。場館提供肌耐力、心肺配速及Run Club三大專項訓練，並設有1:1全真賽事模擬，幫助參賽者提前熟悉轉換區節奏與官方規則。
地址：上環水坑口街18號
4. Coastal Fitness：12週賽前衝刺特訓＋加長版90分鐘模擬訓練場館
擁有逾15年經驗的資深體能訓練場館，提供專為HYROX與混合體能打造的60至90分鐘專項團體課。場館特別設有12週賽前衝刺期，並考慮到比賽平均完賽時間約90分鐘，特別將週末訓練延長至90分鐘以適應真實比賽強度。課程結合絕對力量與心肺訓練，搭配沿海濱進行的Coastal Run Club專攻路跑與配速，並提供Performance Pathway專屬備戰體驗課程。
地址：北角屈臣道15號維多利中心
詳情👉 Coastal Fitness
5. The Vault Fitness：VIP小班教學＋HYROX專門器材齊備
提供高質素的HYROX專項體能訓練，專門針對單人、雙人及接力組進行備戰。場館配有齊全的HYROX賽事器材，包括雪橇專用跑道、滑雪機、藥球、沙袋及跑步機等。特別主打VIP小班團體課（每班上限6人）以確保指導質素，並提供極具彈性的單堂Drop-in預約，無需綁約或繳付入會費。
地址：上環干諾道中133號誠信大廈3樓
6. perFIT：35,000呎超大空間＋20米賽道官方認可訓練基地
獲認可為HYROX官方訓練基地，坐擁35,000呎開揚室內空間、超過6米高樓底以及區內最長20米賽道，完整配備HYROX競賽八大項目專業器械供預先實戰。場內更配有微高氧空間（部分分店適用）、仿日光照技術、AI智能系統及女士專屬區域等頂級設施。參賽者達到指定成績更可獲頒體能測試專屬徽章；會籍收費主打毋需預繳、按月收費、不設長約兼設有30日冷靜期。
地址：
荃灣分店：新界荃灣青山公路388號8咪半8樓
沙田分店：沙田連城廣場南大堂電梯直上3樓
旺角分店：旺角彌敦道610號荷李活商業中心3至5樓
灣仔分店：灣仔駱克道175-191號京城大廈1樓及3樓
詳情👉 perFIT
7. F45 Training：HYROX官方培訓夥伴＋三階段階梯式特訓
作為HYROX官方培訓夥伴，全球擁有約1500間加盟工作室的F45 Training與HYROX合作推出專屬備戰課程。課程劃分為三大階段：第一階段「打好基礎」著重累積耐力與力量基礎；第二階段「技能精進」深入掌握各訓練站技巧與配速控制；第三階段「賽場模擬」大幅提升強度，讓參賽者在身心兩方面都為比賽日做好準備。場館亦配合HYROX Run Club賽前熱身跑，協助學員全方位提升跑步與競技能力。
地址：全港各區設有多間分店（詳情可於F45官方網站查詢近距離工作室）
詳情👉 F45 Training