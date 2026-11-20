近年不少內地人士透過輸入勞工計劃來港工作，薪酬待遇與工作環境亦備受關注。近日有來自珠海的女外勞發文，分享自己在香港任職麻雀館接待員的首份糧單，扣除10%住宿費後淨袋$17,963，不過當她透露每日工時長達11小時、全程需站立且單休後，隨即引來大批網民熱議。



小紅書截圖

扣除10%住宿費實收$17,963

該名外勞網民在小紅書發文，透露自己在香港任職麻雀館接待員，最近終於出糧。她公開實際收入數字，指合約底薪扣除10%住宿費後，淨到手實數為$17,963，並強調「冇任何加班費、冇獎金，淨係合同薪資扣住宿，同當初面試講嘅一樣，冇縮水」。

據香港勞工處「補充勞工優化計劃」規定，僱主給予外勞的工資不得低於本地相類職位的每月中位工資，若在港提供住宿，依法最多只可從工資中扣除10%或實際住宿成本（以較低者為準）。



樓主透露，這已經是她在香港的第二份工作。對比上一份在海洋公園的工作，她認為現時最大的優勢在於通勤時間與開支，「以前宿舍遠，坐車來回差唔多兩個幾鐘，車費一日30蚊」，一個月下來也是一筆不小的開支。現時集體宿舍就在麻雀館樓上，「落樓就返到工」，完全不用坐車。她亦提醒有意來港打工的人，切勿只看表面人工，必須將食宿及交通成本計算在內。

資料圖片/黃寶瑩攝

每日企足11個鐘兼單休 網民反應兩極

帖文一出引起網民熱議，有人疑惑「唔識打麻雀都做得」，樓主笑言自己確實不懂打麻雀，全靠友人推薦才去面試並成功獲聘。不過，當被問及工作細節時，樓主坦言這份工採用「單休」制，而且每日要上班11小時，期間完全「冇得坐，要企喺度」，初期更要每晚浸腳緩解腳痛。

《假面飯店》劇照

得知樓主的薪酬與工時後，有網民驚訝「這是我目前看到的最低的香港人工」，亦有人認為返工「企足11個鐘」太辛苦。但同時有不少內地網民認為性價比極高，大讚「外勞到手有17K，好高價位，算是很不錯的工資了」、「一分錢一分貨，在內地企11個鐘頭可以賺多少呢？」樓主亦樂觀回應，認為待遇已比上一份工理想不少，雖然比不上部分在機場工作、享有「雙休」的同行，但對現狀已感到相當滿足。