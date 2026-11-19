全球機迷引頸以待的遊戲大作《GTA 6》（俠盜獵車手6）已於今日（19日）正式上線，美國合法預測市場平台Kalshi日前公開招聘「《GTA 6》研究員」，開出連獎金高達13.5萬美元（逾105萬港元）的薪酬，請人全程開Live「爆機」兼研究遊戲經濟。Kalshi在招聘啟事開首就直言：「這是一份真實的工作。你的父母曾說過打機永遠無法糊口，他們錯了，你可以告訴他們這是我們說的。」超筍招聘條件隨即引發大批網民熱議。



GTA VI（rockstargames）

《GTA 6》採用按各地區當地時間午夜逐批解鎖的方式上線，港澳台地區已於香港時間11月19日零時正式解鎖，北美地區PlayStation Store則統一以美國東部時間（EST）午夜零時為基準，身處太平洋時區（PST）的美國西岸玩家更早在當地時間11月18日晚上9時提前進入遊戲。

GTA 6研究員5大主要任務

Kalshi招聘廣告中列明獲聘者需從19日午夜起在Twitch或YouTube平台全程開鏡頭直播遊玩過程，直至順利完成主線劇情。公司亦十分人性化，表示工作期間可按自己節奏安排睡覺或外出接觸大自然，時間表完全由獲聘者安排，但需同時完成5大主要任務：

1. 拆解遊戲內賺錢攻略：深入調查遊戲中雷歐奈達（Leonida）的經濟體系，找出最有效率的賺錢策略並製作試算表實證，甚至要有心理準備被其他玩家指責「毀了所有人的遊戲體驗」。

雷歐奈達經濟：指《GTA 6》中虛構州屬雷歐奈達州（Leonida，原型為佛羅里達州）的遊戲內經濟系統，以及該作發售帶動的現實經濟現象。



2. 分析現實世界經濟影響：統計發售日有多少打工仔突然以家庭緊急狀況或請病假為由缺勤、外賣平台DoorDash在發售週如何撐起整個國家，以及美國整體生產力因此損失了多少。

3. 每週發表研究報告：每週定期發布一份關於雷歐奈達經濟的研究報告。

4. 極致化遊戲系統：全面測試並優化遊戲系統，找出哪些設定「存在漏洞」、哪些「表現平平」及哪些才是「神級配置」，並附上實證說明。

5. 發表官方經濟演說報告：完成主線劇情後，根據個人研究發表一份官方《雷歐奈達經濟狀況報告》。

GTA VI（rockstargames）

連獎金人工高達105萬港元

Kalshi為是次研究員職位薪金出手相當闊綽，該項目的固定薪酬為10萬至12萬美元（約78萬至93.6萬港元）。若順利完成整個項目，更可額外獲得1.5萬美元（約11.7萬港元）完成獎金，總酬勞高達13.5萬美元（約105.3萬港元）。

雖然獎金十分吸引，但這份荀工絕非純粹識打機這麼簡單。（《愛回家之開心速遞》劇照）

GTA 6研究員6大職位要求

雖然獎金十分吸引，但這份荀工絕非純粹識打機這麼簡單，應徵者還必須具備以下6大條件：

1. 資深遊戲玩家及實況主，並擁有個人直播頻道。

2. 現實生活中年滿18歲。

3. 具備10年以上硬核遊戲經驗。

4. 具備3年以上直播經驗。

5. 自備全套設備（電腦或主機器材、穩定網絡及相關軟件）。

6. 熟悉遊戲系統運作及最佳化方式，並能精準判斷現時的主流攻略是否正確。