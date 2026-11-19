不少初來香港生活的港漂，都要先面對居住環境的龐大落差。近日有港漂內地生在社交平台發文，大嘆自己每月花4,000元在九龍租住沒有電梯的舊唐樓細房，日前到中環辦證件後，面對中環的紙醉金迷與九龍街頭的逼仄潮濕，不禁感嘆「生活很割裂」，更反問自己與那些住半山的人是否真的共享同一座香港，帖文隨即引起網民熱議。



小紅書截圖

月租4千住九龍舊唐樓無電梯

該名港漂碩士生在小紅書發文，表示自己來港讀書兩個月，平時生活都是學校和住處「兩點一線」。她現時每月花費4,000元在九龍一幢老舊唐樓租住小單間，房間面積小，放下一張窄床和一個小衣櫃後，「連行李箱攤開都費勁」。

由於大廈沒有電梯，她每日都要徒步爬7層樓梯，且窗戶永遠對著鄰居的牆壁，連白天都要開燈。她無奈表示，4,000元在老家已經足以租住寬敞的「大平層」，但在香港卻「好像只夠勉強買下一個盒子般生存的權利」。

《空手道》劇照

PO主直言「我住的地方是另一種香港」，九龍舊區的街道逼仄潮濕、樓擠著樓，抬頭只能看到「一線天」，晚上八九點路過街市會看到檔主收檔、街邊全是一間接一間的兩餸飯和三餸飯店，人人行色匆匆。

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感受中環奢華 慨嘆「富是香港，窮也是香港」

但每當她白天去港島上課，或日前去中環辦證件時，眼前卻變成完全另一個世界，「商場冷氣足得凍人、到處都是名錶與奢侈品店、跑車在紅綠燈前轟鳴，連便利店買瓶水都要十幾元。

面對這種「富是香港，窮也是香港」的極致對比，她慨嘆「我和那些在IFC喝下午茶、在半山跑步的人，真的共享同一座香港嗎」，更直言九龍唐樓其實才藏著普通港漂研究生最真實的生存現狀。

《金都》劇照

網民勉勵年輕人要多適應

帖文一出迅速吸引不少網民留言討論，不少人直言現實本來如此，勸PO主若在港不適應還不如回鄉，「沒辦法～香港出名呎金吋土，適應了就發現好多優點，不適應只能困擾自己思路」、「怨天怨地，怪就怪你爸不是富豪，回老家吧，香港不適合你」、「其實真的不是同一座香港，你活明白了」。

不過，亦有大批過來人及網民為PO主打氣，「年輕還是可以適應，把該念的念、該完成的完成，日子會越來越好的」、「如果你變得優秀，香港便是享受之地」、「來港島上班就不會這樣想了」。

香港堅尼系數達0.62貧富差距懸殊

根據瑞銀早前發表的《2026年全球財富報告》，去年本港共有62.8萬名百萬美元富豪，即平均每10名成年人中便有一位；本港人均財富更高達64.8萬美元（約504萬港元），在統計的56個市場中位列第4，而財富中位數則為18.8萬美元（約146.3萬港元），排行全球第6，人均財富與中位數之間出現逾350萬港元的巨大落差，也印證財富高度集中於少數群體。

不過，「富豪雲集」的同時，報告顯示22025年香港的堅尼系數高達0.62（數值介乎0至1，愈大代表貧富差距愈大），雖然稍低於新加坡的0.69，但已足夠反映香港人口收入與財富差距相當懸殊。