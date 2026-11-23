近年往返日港的深夜航班選擇增多，不少香港追星族紛紛大玩極限即日來回行程。近日有網民在社交平台發文，指身邊有迷日本偶像的朋友經常請假一日，搭早機飛赴日本參加見面會及演唱會，深夜再趕搭凌晨機返港，甚至一下機就返工，帖文亦引起不少網民共鳴！



Threads截圖

即日來回只為追星 凌晨機直落返工

該名網民在Threads發文，感嘆部分香港人去日本已經進化到玩即日來回，直指他們把日本當成自己的「4小時生活圈」。樓主透露，身邊有追星朋友經常只請一日假，一早飛往日本趕赴見面會、握手會或演唱會，活動結束後便立即趕往機場搭凌晨機返港，早上落機後更直接返工，形容「基本上和港人去深圳一日遊一樣，只是目的地係日本」。

樓主亦在留言區補充，以前日本航班較少凌晨機，如今廉航深夜班次頻密，加上慳回酒店住宿費，只需負擔機票及基本餐飲交通費，令「日本一日遊」變得相當普遍。

如今廉航深夜班次頻密，加上慳回酒店住宿費，只需負擔機票及基本餐飲交通費，變相令「日本一日遊」變得相當普遍。（《放飛旅行團》劇照）

網民分享極限行程：45個鐘只瞓2粒鐘

帖文一出即引來大批資深追星族留言，不少人分享比樓主朋友更瘋狂的行程。有澳門網民分享親身經歷，凌晨3時由澳門搭金巴到香港機場，乘搭早上7時航班飛往沖繩，落地後再轉乘逾一小時接駁巴士趕赴演唱會，開場時已超過30小時未曾合眼，整趟25小時快閃之旅前後合共「45個鐘頭先有得瞓兩粒鐘」。

亦有網民表示，「凌晨機去凌晨機返完全冇難度」，有人分享在羽田機場沖涼小睡兩小時便出發去會場，更有人散場後到羽田機場12樓或鄰近的天然溫泉設施浸溫泉休息，再乘搭凌晨航班返港直落上班，直言「仲有時間唱K、買埋嘢」。

另有網民指當「日本是4小時生活圈」的做法需要一定財力及體力，樓主則鼓勵「趁年輕可以輕狂就不妨輕狂」，亦有網民稱即日來回機票僅需千餘至二千港元，既無需酒店及寄艙行李，反指「最貴係演唱會飛啫」。

有網民分享親身經歷，追星行程完結後還會到羽田機場12樓或鄰近的天然溫泉設施浸溫泉休息，再乘搭凌晨航班返港直落返工。《湯道》劇照

網民提兩大隱藏風險

但亦有網民提醒這種玩法並非全無風險，有人指出成田及關西機場入境經常大排長龍，連同市區往返機場及提前到機場辦理登機的時間，實際交通耗時遠超4小時，行程一旦延誤便可能趕不及開場。

此外，有網民分享親身經歷，指自己曾因短期內頻密快閃日本，結果被日本入境處人員截停「捉去問話」，並提醒一眾追星族出發前要預留充足時間。