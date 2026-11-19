日本東京中野區近日發生一宗當街刺殺案。一名24歲在主題咖啡店任職的女子青木七海，於周一（11月16日）晚上在街頭遭一名39歲男子持刀刺頸身亡。警方事後在約1.4公里外的車站拘捕涉案熟客清武一則，調查揭發疑犯4年間在女死者任職的店舖及餐飲消費累計花費高達約800萬日圓（約39.4萬港元），疑似因「單戀」不遂加上案發當晚遭冷淡對待而動殺機。



日本電視台新聞截圖

根據日本媒體NNN報道以及當地警方調查消息，案發於11月16日晚上7時半前，現場為距離JR中野站僅約200米的繁華街道，39歲疑犯清武一則與24歲死者青木七海於約4年前在主題咖啡店結識，疑犯一直以熟客身分光顧。案發當日下午約6時，兩人曾相約在中野站見面並到餐廳用膳，惟疑犯供稱期間因不滿遭到青木冷淡對待而心生憤怒。

日本新聞媒體截圖

兩人分開後，清武隨即尾隨青木至中野區路邊，並從西裝左側內袋掏出一把事前從住所廚房帶出、刃長達15厘米的利刀刺向青木頸部，導致她重傷不治。行兇後，清武更將青木的手袋拿走，一度令警方朝劫殺方向調查。閉路電視畫面顯示，疑犯逃往東中野站方向後，曾走入車站南面一個公園停留約5分鐘洗手，並一直在車站周邊徘徊長達1小時，最終警方在距離現場1.4公里外的東中野站將其截獲，並在他身上搜出染血兇刀。

日本媒體NNN截圖

疑犯自稱單戀4年花費800萬日圓

警方最初以涉嫌「強盜殺人未遂」拘捕清武，後因應死者傷重不治改以強盜殺人罪嫌調查。疑犯在警署接受盤問時，竟辯稱拿走死者的手袋「只是擔心她的袋會被偷走」，並坦承自己多年來「單方面對她抱有好感」，更透露過去4年間在光顧對方任職的咖啡店及請客食飯等開銷上，前後合共花費了約800萬日圓（約39.4萬港元）。警視廳目前正進一步釐清其犯案動機與經過，並準備將其移交檢察廳起訴。

社交平台曾留偏激殉情字句 3年前有跟蹤女店員前科

隨著案情曝光，疑犯過往的偏執行為亦相繼被起底。據悉，青木生前曾向友人傾訴在店內工作面臨的困擾，指「有些顧客非常執著，甚至有人直接問我願不願意做他們的女朋友」。另一邊廂，清武早在去年5月便曾向身邊友人自稱「在女友身上花了800萬日圓」，將單戀幻想成戀愛關係，他亦曾在個人社交平台上多次提及青木在店內的藝名，更一度留下「我們的愛或許得不到回應，但我們會一起死去」的偏激字句（該帖文事後已刪除）。

兇手三年前已有跟蹤前科！ （日本電視台截圖）

此外，調查亦發現清武早有跟蹤前科。約3年前他曾在另一間店舖光顧後，因點了一支價值13萬日圓（約6,400港元）的香檳便要求跟隨女店員回家並持續纏擾，當時已曾遭警方口頭警告。

悲劇揭主題咖啡店「真愛粉」隱憂 前店員遭偏執客監視被迫離職

這宗悲劇亦引發日本社會對主題咖啡店「真愛粉」（ガチ恋，Gachikoi）文化的關注。有在當地主題咖啡店工作約一年的21歲女店員接受日媒訪問時坦言，這份工作需要與客人直接互動，即使店員沒有刻意「派糖」或營造戀愛氣氛，部分客人仍會一廂情願陷入「真愛幻想」，令前線人員時刻感到必須提高警覺。

日本媒體N N N截圖

另一名去年因感到人身風險而離職的20歲前店員亦分享親身經歷，指曾遇過執著想發展成情侶的客人，對方甚至會緊盯她的社交平台照片質問：「照片裡的人是男人吧？」即使她解釋只是與女性朋友聚會，對方仍偏執回覆「我不相信，酒杯倒影看起來就是男人的影子」，最終令她因承受巨大精神壓力而決定辭職。