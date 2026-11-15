27歲女日放20次屁驚揭大腸癌！7種屁味自測　飄2種味須特別注意

平時返工或者同男神女神約會，突然肚脹脹想放屁，真係尷尬到想搵窿捐。不過，放屁次數和氣味突然「唔對路」，分分鐘不止「食滯咗」咁簡單！

內地曾有一名27歲女生，一日狂放超過20個屁，還要完全忍不住、返工極度困擾。雖然她同時出現腹痛和腹瀉，但一開始以為只係飲食不當沒理會，最後在家人勸說下入院檢查，竟驚見自己確診第三期大腸癌！

其實人人都會放屁，正常情況下幾乎無味或者只帶微弱硫磺味。如果屁味突然變得惡臭（例如蛋白質食過量）甚至飄出血腥味，好可能係腸胃甚至身體發出的警號！《開罐 Opener》即刻同大家整理專家分析的放屁成因，以及7種屁味背後代表的健康問題，即刻自測一下！



放屁是人之常情，不過不同氣味的屁代表身體不同警號。（《三流之路》截圖）

早前內地媒體《北青網》報道，一名27歲的女生一天內狂放超過20個屁，加上她無法忍住不放屁，因此對她工作造成困擾。除了狂放屁，她更出現腹痛、腹瀉等腸胃不適的症狀，但她不以為意，還以為是自己飲食不當導致放屁。最後她在家人的建議下到醫院檢查，結果發現她患上第三期大腸癌。

不少人放屁時習慣性忽略屁的氣味。其實不同放屁的氣味可以反映身體哪些部位出現問題，例如吃過量的蛋白質會產生惡臭、放屁時帶有血腥味有機會是腸胃出現問題！

放屁2大常見主因

如果進食太多難以消化的食物，包括豆類及番薯等高纖維、高澱粉的食物，容易增加放屁量。由於以上食物難消化，因此未被分解的食物到達大腸後，腸道細菌分解及發酵殘渣時，便會產生氣體，再經由肛門排出。

人體在進食及消化的過程中，容易產生大量氣體。如果進食速度過快，或者進食時不斷與人聊天說話，有機會在吞嚥食物的同時吸入大量氣體。當這些氣體累積到一定程度，便會以放屁或打嘶嗌的方式排出體外。

7大類型屁味分析身體問題

由於人體吸入太多空氣，因此需要以放屁方式排出來，因此正常的屁大部分都是無味。另一方面，由於日常生活中攝取較多植物性蛋白，屁味也會較清淡。

根據杜魯大學基礎生物醫學系助理教授Niket Sonpal指紅肉、西蘭花、奶類製品及豆類等含硫的食物都會增加放硫磺屁味的機會。他指紅肉含有硫醇（thiol），進食太多紅肉也是導致人體放屁的原因。不過這種氣味的屁仍屬正常範圍。

若放屁有臭雞蛋味，即聞起來像蛋白腐爛的味道，代表腸胃可能積聚了過多未被消化的食物，因此要注意飲食習慣，減少進食難消化的食物，同時也要減慢進食的速度。

台南市立安南醫院醫療副院長、肝膽腸胃科醫師許秉毅在節目分享，放屁有一股糞臭味可能是攝取太多蛋白質。如果你進食過多含豐富蛋白質食物，比如魚類、肉類，很大機會出現糞臭味的屁。此時你應該增加蔬果的攝取量，減少蛋白質攝取。

如果放屁有腥味就會多加留意！許醫生指血腥味的屁可能代表消化道正在出血，因為血液停留在腸胃中，胃酸及細菌將血液分解，導致排出黑色的大便，此時放屁也會帶腥臭味。另一個可能性則是患上惡性腫瘤。

腸胃炎患者最大機會排出臭坑渠味的屁，因為他們腸道內的好壞菌失衡，壞菌較多，因此分解食物時會產生類似臭坑渠的屁味，也有機會出現肚子絞痛。

腐肉臭味的屁也需要注意！如果留意有腐肉臭味的屁，有可能是腸道內有特殊感染，例如阿米巴痢疾或大腸炎，有機會因胃壁潰爛而出現腐肉臭味。放屁是正常生理反應，不過在大庭廣眾之下放屁，實在使人尷尬萬分，因此不少人都會選擇忍住不放屁。 不過忍住不放屁的壞處多多，而且5分鐘後又會捲土重來。