就快踏入2027丁未羊年，屬火運的最後一年，十二生肖各大運程又會怎樣？近日台灣命理師柯柏成就在其社交平台發文分析，來年一共有四個生肖入局：鼠（害太歲）、牛（沖太歲）、狗（刑太歲）、羊（值太歲）。其中排在首位的屬鼠朋友，遇上「子未相害」，運勢暗藏不少變數。

張天賦生肖屬鼠（IG@mccheung_1201）

許多人一聽到「害太歲」，第一反應就是擔心破財、惹官非或招惹小人。不過台灣命理師柯柏成指出，「沖」多數代表正面的激烈動盪與衝突；但「害」偏向暗中牽制、利益不一致、人際誤會，甚至原本拍板的事臨時生變這樣解。《千里命稿》曾提到「子合丑而未沖之，故未害子」，子未相害的本質是原本穩定的六合關係受干擾，導致分離與溝通障礙。因此，屬鼠人在2027年最需要提防的不是硬碰硬的競爭，而是人情勒索、利益瓜葛與承諾落空。

柯柏成也提醒，同年出世的鼠，因出生月份不同，受影響的程度亦有分別，更點名以下四個月份出生的朋友要加倍提防：

1. 午月出生（約西曆6月5日至7月7日）：合沖交錯，工作感情易兩難

屬鼠年支為「子」，出生於午月原本就帶「子午沖」；遇上2027丁未年，更同時引動「午未六合」與「子未相害」，形成合、沖、害混雜的格局，容易「機會連帶麻煩一齊嚟」。

這段時間出生的屬鼠朋友，職場上或有貴人賞識、升職或合作機會，但也可能會因此與舊拍檔、原主管增加摩擦；感情上亦容易因生活節奏大變而引起矛盾。

柯柏成忠告，跳槽或接新Project前，白紙黑字講明權責待遇；切勿衝動投資借貸。工作情緒切忌帶回家，同時要留意睡眠不足、壓力及心血管問題。有機會不妨爭取，但切勿為盲目追求新出路而犠牲原來班底。

羅毓儀生肖屬鼠。（IG@yukyukyukee）

2. 戌月出生（約西曆10月8日至11月7日）：相刑相害，最怕責任不清孭黑鑊

未、戌在地支中皆屬土，構成「未戌相刑」，加上鼠與未相害，等於刑害兼備。這段時間出生的肖鼠者，即使明明自己已做足本份，最後卻因界線含糊而「孭鑊」。職場特別容易遇上部門改組、權力重疊、主管朝令夕改，甚至要幫前人執手尾。

柯柏成忠告，職場保命第一戒條是「凡事留證據」。重要決策必須有書面紀錄或電郵存檔，切忌只靠口頭交代。合夥做生意、替人做擔保、借名登記或簽署合約都要極其嚴謹；家庭上亦要小心長輩照顧及房屋維修問題。記住「先小人後君子」，是非自然少一半。

鄭秀文生肖屬鼠（IG@sammi_chengsauman）

3. 子月出生（約西曆12月7日至翌年1月5日）：雙子遇未，提防熟人借錢

年支與月支皆為「子」，在2027年形成兩個子水同時被未土所害。 外表看來風平浪靜，內心煩惱卻極多。最常遇到原本信任的朋友、親戚突然開口借錢，或合作方臨時改條件，讓人陷入進退兩難的局面。

柯柏成強調，地支重複不代表災禍翻倍，關鍵在於守住底線。切勿因「唔好意思拒絕」而攬下負擔不起的責任。職場上慎防是非與利益拉扯，感情上切忌無端猜疑，同時要調節長期疲累與情緒壓力。人情要顧，但錢銀界線更要企硬。

4. 丑月出生（約西曆1月5日至2月4日）：子丑合遇丑未沖，變動中暗藏生機

這類朋友命中自帶「子丑六合」，碰上流年未土，引發「丑未沖」兼「子未害」。土支相沖往往反映在環境轉變上，例如換工、調位、搬屋、買賣物業或家庭資產重組。不過「沖」未必是壞事，對原本處於瓶頸期、想轉型的人來說，往往是破局新契機。

柯柏成建議，這一年「不怕改變，最怕無準備的改變」。涉及物業買賣、大筆投資必須審視現金流，同時要多關心腸胃、筋骨與交通安全。手頭預留足夠應急錢與後路，方能借力打力把變動化為上位良機。

屬鼠2027年開運三招

財不露白：投資、合夥、借貸分清界線，萬萬不能將人情與金錢混為一談。

少惹是非：害太歲最忌口多。不要隨便替人傳話，更別在條款未明時隨口答應。

凡事預留退路：說話與做事都不要做得太絕，多留一步彈性，往往能在困局中找到轉機。

命理師最後提醒，犯太歲並非代表全年都行衰運，實際吉凶仍要配合個人整體八字、大運及五行喜忌。算命的意義從來不是自招恐慌，而是提早認清盲點，做好準備趨吉避凶。