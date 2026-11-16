2027羊年運程｜麥玲玲點名4大生肖犯太歲！看12生肖飾物開運攻略

即將踏入2027丁未羊年，各位打工仔同情侶最關心的話題，莫過於來年有沒有犯太歲！一聽到「犯太歲」，不少人都會心慌慌，擔心新一年行衰運。不過，著名玄學家麥玲玲師傅表示，犯太歲其實並非想像中嚴重，它只代表該年生活衝擊較大、情緒容易起伏不定，並不代表運勢必定走下坡。部分從事接觸人群或外勤工作的朋友，在犯太歲之年甚至有機會迎來突破、愈變愈好！即睇2027羊年哪四個生肖上榜，以及12生肖開運化解全攻略！

(麥玲玲提供)

2027 羊年 4 大犯太歲生肖名單及自救法

1. 肖羊：本命年犯太歲

屬羊的朋友踏入本命年，日常生活將會迎來不少變化，好壞發展因個人命格而異。但這一年情緒起伏會特別大，容易胡思亂想並影響決策能力。健康方面也要多加提防，輕則撞傷擦損，重則恐有血光之災。

化解攻略： 本命年最適合舉辦喜事，如結婚、添丁、創業、轉職或搬遷等，有助化凶為吉。平時要避免進行任何高危活動，亦可透過主動洗牙或捐血來應驗血光之象。

開運飾物： 宜貼身佩戴馬形飾物。

林峯生肖屬羊 (IG@lam_fung_official)

2. 肖牛：沖太歲 ＋ 刑太歲（變化最大）

在各種犯太歲中，以沖太歲的變化最大，容易牽涉轉工、置業、搬遷、結婚或分離等人生大事。其中感情關係最受衝擊，容易面臨不進則退的關口，如果已有伴侶而無意結婚生育，恐情海翻波甚至分手收場；單身者雖然容易開展新戀情，但也容易「易來易去」難以持久。加上今年同時遇上「刑太歲」，容易帶來生活困擾及損害人緣，情緒與健康雙重受壓。

化解攻略： 感情上宜採取主動，可以訂婚、結婚、添丁，或者伴侶間保持聚少離多，皆有助穩定關係；單身者對新戀情則抱觀望態度為佳。

開運飾物： 宜貼身佩戴蛇形及雞形飾物。

劉德華生肖屬牛。（資料圖片)

3. 肖狗：刑太歲＋破太歲

「刑太歲」容易招惹輕微麻煩與是非，影響人際社交；而「破太歲」則有破壞、反目之意，代表原有的良好關係可能出現裂痕或遭受打擊，整體運勢略為受挫。

化解攻略： 新一年行事切忌高調，凡事低調為佳，加倍注意個人的言行舉止，慎防禍從口出。

開運飾物： 宜貼身佩戴兔形飾物。

古天樂生肖屬狗。（資料圖片)

4. 肖鼠：害太歲

「害太歲」意指容易遭遇陷害，雖然整體影響程度相對較輕微，但在羊年依然容易有小人在暗中作祟。

化解攻略： 職場與生活謹記少說話、多做事，待人接物保持謙遜低調即可平穩過渡。

開運飾物： 宜貼身佩戴猴形及龍形飾物。

張天賦生肖屬鼠。（IG@mcheung1201）

麥玲玲教路化解犯太歲3大錦囊

想化解犯太歲的負面影響，麥玲玲師傅分享了以下3個實用妙招：

1. 傳統「沖喜」法

古語有云「一喜擋三災」，籌辦喜事能將壞影響減至最低。除了結婚、添丁、置業等人生大事外，亦可透過上契、擺壽宴沖喜。平時多出席親友的喜慶活動、多吃喜慶食品均能提升運勢；相反，探病問喪等場合則可免則免。

2. 審慎部署每項重大計劃

犯太歲之年往往伴隨變動（如轉工、搬屋、做生意擴張或結業），由於變動結果吉凶未卜，作任何重大決定前必須深思熟慮，不可一時衝動。

3. 生肖飾物質料要講究

佩戴化煞生肖飾物時，質料選擇因人而異：玉器適合所有生肖選用；如果是春夏出生者，亦可同時選擇金銀物料；但若是秋冬出生者，則只適宜選用玉器。

2027羊年12生肖開運飾物

佩戴開運飾物可以化太歲，原理主要取地支的「六合」（互為貴人、互助力量最大）與「三合」（互相包容欣賞）。但大家要留意：由於「羊、牛、狗、鼠」在2027羊年自身犯太歲，因此不能選作他人的助力飾物！ 若六合生肖犯太歲，便需退而求其次選用三合；若三合只剩一個生肖可用，可額外配搭「百解」或「玉如意」加強力量。

佩戴開運飾物有助化太歲，提升運氣。（周生生網頁)

以下為麥玲玲師傅整理的 2027 羊年生肖飾物首選：

鼠（害太歲）：猴形、龍形飾物（六合之牛犯太歲不宜用）

牛（沖太歲＋刑太歲）：蛇形、雞形飾物（六合之鼠犯太歲不宜用）

虎：豬形飾物（三合亦可選馬形；狗犯太歲不宜用）

兔：豬形飾物（六合之狗、三合之羊皆犯太歲）

龍：雞形飾物（三合亦可選猴形；鼠犯太歲不宜用）

蛇：猴形飾物（三合亦可選雞形；牛犯太歲不宜用）

馬：虎形飾物（六合之羊、三合之狗皆犯太歲）

羊（本命年）：馬形飾物（三合亦可選豬形、兔形）

猴：蛇形飾物（三合亦可選龍形；鼠犯太歲不宜用）

雞：龍形飾物（三合亦可選蛇形；牛犯太歲不宜用）

狗（刑太歲＋破太歲）：兔形飾物（三合亦可選馬形、虎形）

豬：虎形飾物（三合亦可選兔形；羊犯太歲不宜用）