近日香港氣溫驟降，早晚行出街寒風刺骨，大家出門都紛紛出動羽絨、羊毛褸「全副武裝」著上身。不過，明明個人已經包到成隻糭，但手腳指尖依然凍到似雪條。原來著衫著得多，並不代表可以有效禦寒，如果你手腳經常冰冷，背後其實隱藏著生理盲點。有日本節目就教大家3招快速止寒法，以及日常通經操去幫助身體變暖。



中醫拆解：盲目狂添衣超錯！腳部才是人體「聚陰之處」

漢代帛書《脈法》早就記載「聖人寒頭暖足」，人體全身最容易發冷的部位其實不是雙手，而是雙腳。頭部是諸陽之會，而足部則是全身「陰氣匯聚之處」。雙腳不僅離心臟最遠，皮下脂肪層亦偏薄，天生保溫與產熱能力就弱。

加上現代都市人經常長時間坐著或站立工作，中醫有云「久坐傷脾、久站傷腎」，氣血推動無力，非常容易導致下肢經絡不通、氣血循環受阻。若本身屬虛寒體質，寒邪便會長驅直入並積聚於下肢，造成「身上著到出汗、手腳依然凍冰冰」的情況。因此，冬天保暖絕不是瘋狂添衣，而是截斷腳底的寒氣源頭。

腳部是全身最易發冷的部位。（朝日電視《林修の今でしょ！講座》）

日本健康節目教路：神奇3招由腳暖到全身

既然下肢是防寒的關鍵缺口，日本朝日電視台節目《林修の今でしょ！講座》（林修的當下講座）便針對手腳冰冷問題，傳授了3招快速令身體回溫的實用秘訣：

第1招：辦公室必做「腳趾猜拳操」

坐在椅子上，將雙腳向前伸直，雙腳腳趾順序做出「包、揼、包、揼」的動作（即腳趾用力向內蜷縮抓緊，再用力向外張開）。動作幅度盡量做大，這個動作能直接刺激足部末梢血管收縮與放鬆，帶動下肢血液循環，進而讓熱力傳遞至全身變暖！

第2招：肚臍位貼暖貼，直接為「大動脈」加溫

很多人習慣將暖貼貼在後背或拿在手心，但節目指出，人體最粗的血管是腹部大動脈，而這條大血管剛好就在肚臍附近。只要將暖貼隔著衣物貼在肚臍位置，就能直接溫暖主動脈流經的血液，將熱能迅速泵往全身與四肢。

第3招：嚴防「三腕」頸、手腕、腳腕

保暖重點在於保護皮膚表皮極薄且動脈最貼近表面的3個部位：頸部、手腕及腳腕。這三個位置最容易受到外界氣溫變化影響而流失熱量，出門時戴上頸巾、穿有袖口保暖的外套，並穿上能完整包覆腳踝的長襪，就能阻擋冷空氣入侵。

日常保暖運動解鎖僵硬肌肉、穴位泵血

除了即時保暖法，日本健康節目《健康原因就在X》亦指出，都市人長坐會令臀部的梨狀肌過度緊繃。緊繃的肌肉會壓迫坐骨神經並刺激交感神經，令通往雙腳的血管緊縮，導致下肢供血不足，熱能無法釋放。想要從根源改善手腳冰冷，平時在家可以做以下兩個簡單動作：

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動作一：睡前「壘球按壓法」通經絡

平躺在床上並曲起雙膝，準備一個壘球或按摩硬球，放置在臀部後側的「臀中穴」位置。另一邊臀部輕輕向上提起，利用自身體重壓向球體，頂壓刺激臀中穴，睡前左右兩邊各按壓30秒，能放鬆緊繃的臀部肌肉，打通下肢神經與血流。

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動作二：5秒「腳趾泵血拉伸法」

坐著將右腳抬起橫放在左腳膝蓋上，用左手手掌用力覆蓋並按壓右腳腳趾前緣，持續用力壓住5秒，然後放開，左右腳交替重複做5次。這個按壓放鬆的過程能刺激足部血管產生「泵血效應」，讓血管在放開時瞬間擴張，令新鮮溫暖的血液大幅湧向末梢。節目實測顯示，受試者連續做1星期後，手部及內臟溫度均有明顯上升！