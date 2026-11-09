香港氣溫低見16度！換季冬被直接蓋保暖大減　專家教「醒被」4招

根據天文台最新預測，一道冷鋒橫過廣東沿岸，強烈東北季候風殺到，本港氣溫將會顯著下降。隨着北風增強，周二（10日）早上市區最低氣溫將會進一步降至16度，新界多區跌至14度，打鼓嶺更低見13度！周三（11日）早上新界依然相當清涼，日夜溫差頗大。

面對驟降天氣，大家都開始「換被」，將放在衣櫃大半年的厚冬被拿出來。不過，有專家提醒，藏在衣櫃多時的冬被吸收了大量濕氣，若未經過「醒被」程序就直接使冚，保暖效果會大打折扣，更可能成為黴菌與塵蟎溫床，引發呼吸道各種過敏反應。

到底換季冬被要如何整理？不同材質的棉被有哪些日曬禁忌？《開罐》整理了專家意見，教大家正確「醒被」與保養秘訣！

《The K2》劇照

專家揭冬被不能直接蓋原因

許多人以為冬被從收納袋抽出後，只要夠厚就能保暖，但台灣百年棉被店老闆張寶仁受訪時曾指出，冬被經過半年的收納容易受潮。當人體熱氣遇上被子殘留的濕氣，熱能會被濕氣相互抵消，導致被窩裡的熱氣降溫，保暖效果大打折扣。

除了不保暖之外，台灣家庭科醫生劉伯恩也曾在台灣媒體中警告，衣櫃與儲藏室通常通風不良，極易積聚濕氣並孳生黴菌。如果沒有先整理就直接蓋，棉絮、塵蟎及灰塵容易吸入氣管，誘發過敏症狀發作。

寢具專家與生活達人建議，在正式使用冬被前必須先進行「醒被」（透過日曬或除濕去除濕氣），使被芯恢復蓬鬆度與保暖性。

4大熱門冬被材質「醒被」與晾曬保養攻略

不同材質的被芯對陽光與高溫的耐受度完全不同，盲目曬太陽隨時會曬壞昂貴的被子！以下為四大常見被質的正確處理解法：

1. 羽絨被：可輕度日曬，切忌強光直射

保養方式：羽絨被可透過輕度日曬恢復蓬鬆，但不能直接放在烈日下暴曬。強烈紫外線與高溫會破壞表布的防絨處理，並導致羽毛油脂流失、發燙脆化。

專家建議：晾曬時保留被套，或在上方蓋一層薄布，選擇上午陽光較柔和時曬半小時至1小時，亦可放在陰涼通風處配合除濕機去濕。

2. 羊毛被：可短時間日曬，嚴禁久曬

保養方式：羊毛具天然調濕性，一般日照下曬1至2小時可達到除濕與簡易殺菌效果。但不能在高溫烈日下久曬，否則羊毛纖維會變乾、變硬，甚至鈣化減短壽命。

專家建議：避開正午強光，或採用陰乾通風方式散濕。

3. 蠶絲被：絕對不可日曬！

保養方式：蠶絲屬於天然蛋白纖維，最怕高溫與直射陽光。曬太陽會導致蛋白纖維受損斷裂、發黃變脆。

專家建議：只需將蠶絲被攤開放置於室內陰涼通風處，開啟除濕機抽濕即可，切勿曝曬或烘乾。

4. 科技纖維被：最易保養，可直接日曬

保養方式：人造纖維耐用度高，可以直接放在陽光下日曬1至2小時去濕，迅速恢復蓬鬆度。

專家建議：雖然耐曬，但仍應避免長跨日曝曬。

不論是哪一種被，日曬或烘被後均切勿立刻摺疊收納。剛處理完的被子內部殘留熱度，直接摺疊會使水氣凝結在內層而發霉。應攤在床上放涼約半小時至室溫，再套上被套使用。

（圖片：Shutterstock）

曬被迷思大破解！專家提醒：越曬可能越髒？

許多老一輩習慣曬被時拿硬棍大力拍打，或以為曬越久越好，但毒物學與寢具專家指出這些都是常見迷思！

迷思一：曬被要曬一整天？

真相：曬被時間並非越長越好。最佳時段為晴天上午10點至下午3點之間。正午紫外線最強易使羽絨、羊毛鈣化；而下午3點後氣溫下降、濕度上升，放太晚反而會讓被子重新吸收露水回潮。

迷思二：拿棍子大力拍打被子能除塵？

真相：林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈與專家均指出，用力拍打會打斷纖維，導致棉花結塊變薄，甚至把羽絨打碎漏出。拍打還會將塵蟎排泄物打成細粉塵飛揚，更容易引發過敏。

正確做法：收被前用手掌輕輕拍撫即可，表面灰塵建議使用吸塵器搭配除蟎吸頭清理。

迷思三：曬太陽就能完全殺死塵蟎？

真相：日曬主要功能是去濕，塵蟎會躲往被子內部與背光面，戶外日曬溫度往往不足以殺死塵蟎。要有效除蟎，被子內部需達到攝氏50度以上高溫，應搭配高溫烘被機或熱水清洗被套，再用吸塵器吸走殘骸。

迷思四：起床立刻摺被子最乾淨？

真相：譚敦慈護理師提醒，人體整夜睡眠會散發水分，起床後若立刻將被子摺疊，會將濕氣包覆在被子裡，形成塵蟎溫床。

正確做法：起床後將棉被翻過來，讓原本貼身的那一面朝外攤開，讓濕氣自然蒸發。