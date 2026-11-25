在香港打拼，不少人將高薪厚職視為努力的終點，但現實往往是人工愈高，壓力愈大。近日有港漂網民在社交平台分享心聲，指自己連同讀書在港打拼第5年，如今已經是常額教師（長期聘用），且月薪終於突破4.5萬港元，更實現了「的士自由」並租住理想中的落地大玻璃單位。原以為達到目標便會知足，沒想到真正走到這一刻，感受到的卻是滿滿的疲憊與自我質疑，令她很想停下來「嘆一嘆世界」，帖文隨即引起不少網民共鳴。



小紅書截圖

港漂老師來港5年月薪破4.5萬卻心累

樓主在小紅書發文感嘆，5年前來到香港時，只租住約百呎細房，當時以為來到如今這個位置會非常知足，現在在客廳放了張可以「躺平」的梳化，但一星期最多只躺到兩次。搭的士只是為了跟時間賽跑，落地大玻璃亦只用來欣賞放工後的夜景，工作訊息多到令她忽略親友關心。

她坦言，以前做合約教師時還未完全體會到工作的繁瑣，直至轉為常額位(長期聘用)後，要兼顧科組行政、負責小組及家長溝通，「這一秒的疏忽，下一秒就會被Call」，令自小不是「慕強」的她也被快節奏城市逼到處處要求自己。

有港漂網民在社交平台分享心聲，指自己連同讀書在港打拼第5年，如今已經是常額教師（長期聘用），且月薪終於突破4.5萬港元，卻感受到的卻是滿滿的疲憊與自我質疑。（《反起跑線聯盟2》劇照）

網民共鳴：做到懷疑人生

帖文引來大批網民吐苦水，有人直言「日日做到懷疑人生」，亦有同為老師的網民表示「太不容易了，做老師真的是份辛苦工，開學到現在，我哋學校已經有4個老師離職了」、「我也和你一樣做到4.5+了，感覺一年比一年難做」、「加油吧，4.5只是在香港活得比較體面的起點，我剛從4.5（萬）加上來」，樓主深表認同指「要扛住高壓，不斷調節心態才能存活」。

不少網民表示即便人工4.5萬在港依然難儲錢，「我45K兩年多了，但還是儲不到甚麼錢，明明也沒甚麼開銷」、「住香港是這樣的，我甚至還沒3萬的時候省得多」，更有人直言「消費慾望成長得比人工快」、「當賺錢多了，自然又想追求更好的生活質素及環境，於是便花更多錢，自然不能省錢。」另外亦有網民慨嘆「大部分人接受不了香港的強度，能留下來的都不容易」，隨即有港人回覆「習慣了便覺得很正常，所以香港人不習慣躺平」。

有網民共鳴「日日做到懷疑人生」，亦有同為老師的網民表示「太不容易了，做老師真的是份辛苦工」。（《反起跑線聯盟2》劇照）

欲來港讀教育學位重新發展 過來人籲三思

帖文亦引來一名40歲、在深圳月入4萬人民幣的網民查詢，考慮來港修讀教育文憑（PGDE）轉行做教師。對此，有過來人建議三思，指出「剛入職有教師證約3.5萬港元左右」，但香港學校普遍會壓低新來港碩士的起薪點，而且一般要花3至4年才能真正拿到4.5萬人工。更提醒，現時政府減少教育津貼、求職環境不明朗，「除非來港意願很強且經濟基礎足夠，否則不建議」，若真的決定來港發展，務必要做好心理準備。

香港的常額教師（Perm）與合約教師（Contract）在工作穩定性、待遇及職責上均有明顯分別。



常額教師屬於無固定期限的長期聘用（首兩年為試用期），薪酬與假期均按教育局規定計算，並享有津貼及學校公積金等較優厚的退休保障；由於解僱程序繁複（需發出多次警告並給予改善時間），工作穩定性較高，同時亦擁有較多培訓及晉升機會，但相對需要承擔全面的教學與行政工作。



合約教師通常為一年一簽、無固定試用期，薪酬及假期由學校自行決定，普遍較低且只有強積金保障，加上約滿後可能不獲續約，穩定性、專業發展及晉升機會皆較少；不過其職責主要集中於教學，行政負擔相對較輕。

