香港人熱愛去旅行，但每次飛機落地之後，去行李轉盤等託運行李，往往等了半天都未見蹤影。究竟為什麼行李出得這麼慢？日前有外媒報導及資深地勤人員揭開轉盤運作的暗黑內幕，原來很多港人用來防撞、防偷拿的「出事款式」，竟是導致行李最後才出來的罪魁禍首！



內幕一：行李箱外觀太靚、太特別反而被排最後！

相信不少港人買行李箱時，都會特意挑選色彩鮮豔或者印有特殊圖案的款式，方便在轉盤上一眼認出。不過資深地勤人員班哲明·佐敦（Benjamin Jordan）在美國旅遊雜誌《Travel + Leisure》透露，這種外觀獨特的行李箱，反而最容易讓人等到最後才拿到行李！

Benjamin揭露，當工作人員把行李送上轉盤輸送帶時，需要向行李服務人員回報「最後一件行李」的外觀特徵，以確認該班機所有託運行李都已順利通過輸送系統。為了方便識別與確認，地勤人員往往會專門揀選外觀色彩鮮豔、圖案獨特的行李箱，作為「最後一件」放上轉盤。相反，最常見的普通黑色行李箱，就極少會被選為最後一件。

內幕二：綁絲帶、大公仔？隨時卡死輸送帶！

除了顏色之外，不少旅客喜歡在行李箱手把綁上繽紛絲帶、大吊飾甚至沐浴球（loofahs）來辨識。喬丹警告，這些鬆垮的帶子或體積過大的識別物，在運送過程中極易卡在行李轉盤輸送系統中，拖慢整體處理效率。地勤建議，如果想增加辨識度，應改用輕巧、牢固且顏色醒目的行李束帶。

內幕三：尺寸過大超重、舊貼紙未撕乾淨

另外，行李箱是硬殼還是軟殼對送出順序 / 出轉盤順序並沒有影響。但如果行李箱尺寸過大（oversized）或過重（overweight），就可能被安排在最後卸貨，甚至需要另外送到專用的特殊行李區領取。

同時，若以前搭飛機留下的舊貼紙和條碼沒有撕乾淨，行李通過自動掃描系統時可能被誤判，錯分到其他航空公司的分揀區，導致延誤甚至搞丟行李。

地勤教路！4招讓你更快拎到行李

不想每次等行李都等到發霉？地勤專家也分享了幾招實用秘訣：

1. 善用航空公司優先行李服務（Priority Bag）：這是最可靠的方法，可透過累積航空高階會員、使用聯名信用卡或購買高階票價來獲取優先處理。

2. 選擇標準尺寸、外觀低調的行李箱：例如標準尺寸的黑色箱，被排到最後一件的機會大減。

3. 每次出發前撕淨舊貼紙：清理過往航班的條碼與貼紙，避免自動掃描系統錯分。

4. 採用簡潔牢固束帶與清晰吊牌：使用牢固行李帶防開箱，並附上清晰的個人資料吊牌及防丟追蹤器（如AirTag）。