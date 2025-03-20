專家教飛機3大保命位＋4大自保法　生存率增40%＋行李擺位可救命

香港航空一架空中巴士A320客機因機艙起火，今日（20日）下午1時56分備降福州長樂機場。出事客機航班編號為HX115，中午12時56分從杭州蕭山機場起飛，原定下午2時56分降落香港。網傳消息稱，機艙內疑似是移動充電裝置（尿袋）起火。

在飛機上為安全計固然應盡量繫上安全帶，也有專家曾分析過萬一發生意外，座位的不同隨時會影響到最終生死！英國格林威治大學（University of Greenwich）教授蓋利亞（Ed Galea）總共耗時25年，研究了超過100宗空難個案，期間共訪問約1,900名倖存者，結論是他發現坐在「靠近走道」或「靠近出口門邊」的乘客倖存機率較大。



香港航空一架空中巴士A320客機因機艙起火，煙霧蔓延整個機艙。（影片截圖）

從乘客在社交平台上載的影片顯示示煙霧蔓延整個機艙，乘客及空姐不斷向行李艙倒水滅火，機艙內部被燒黑。客機降落福州後，機上人員和乘客從舷梯疏散後乘坐接駁車離開，停機坪上有消防車戒備。

飛機上萬一發生事故，應該如何是好呢?《大眾機械雜誌》（Popular Mechanics）統計自1971年來發生過的事故，發現選擇「後排座位」的乘客相較前排更安全，事故倖存率高出40％。Discovery Channel針對話題進行過測試，製作團隊以假人模擬乘機狀況，搭乘一架波音727，並在機上安裝38個攝影機和傳感器，並讓飛機在沙漠墜毀，結果顯示當飛機機腹朝下，機鼻先墜地的情況下，第一至第七排座位死傷慘重，若是坐在出口五排座位內的乘客有機會逃離，倖存率可提高。

選擇「後排座位」的乘客相較前排更安全 Unsplash@by_syeoni

飛機4大自保關鍵 行李擺放位置隨時救你一命！

1.緊繫安全帶

安全帶是保命第一步，緊記安全帶可以讓你防止在飛機搖晃急墜時，人失去意識後被拋棄座位或撞擊至其他東西上。

1.緊繫安全帶 《開心直航》劇照

2.確認緊急出口位置

第二，在乘務員講解飛機緊急逃生位置時不要發白日夢！掌握飛機上的緊急出口可以讓你在緊急情況時，立刻反應逃生路線，減少在混亂中思考的時間，把握每分每秒！

2.確認緊急出口位置 Unsplash@ramsescabello

3.保持冷靜警覺

發生意外時記得盡可能要保持冷靜、理智和警覺，保持腦袋清晰可以讓你冷靜的判斷逃生路線，另外也要聽從乘務員的指示，增加逃生機會。

3.保持冷靜警覺 《特務搞飛機》劇照

4.保持安全姿勢

在發生意外時，請立即時刻保持安全姿勢，根據1989年英倫航空92號班機空難報告，顯示有許多倖存者雙腿膝蓋以下骨折或嚴重斷裂，後來發現倖存者在過程中幾乎都是雙腿伸直或把腳靠在前座，最終導致腿部骨折。因此在發生緊急情況時，緊記要將雙腳平貼飛機地面，同時可把隨身行李放在前座下方，在撞擊時可具緩衝墊效果，減少雙腳承受的撞擊力道。

4.保持安全姿勢 《緊急迫降》劇照

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