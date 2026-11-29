中港兩地男女拍拖，相處文化差異往往引發網民熱議！有內地女生在小紅書發文，以「想知道和香港男生談戀愛是不是都要aa」為題苦呻，大爆自己結識一名香港男生後，對方連極微小的開支都要算得清清楚楚、堅持AA制，讓她大感生氣，更質問這究竟是香港人的「地域習慣」，還是單純是該名港男的個人問題。



《日落下的彩虹》劇照

$10幾蚊盒飯都要微信轉帳

樓主透露，兩人仍在學校時，有次在飯堂食飯她忘記帶飯卡。當時一個盒飯只需10多塊錢，港男雖然「大方」表示可以刷他的飯卡，但隨即叫樓主之後用微信轉帳返還給他。樓主直言先前與內地男生相處時發生類似情況，對方都會主動請客，就算轉帳過去對方也不肯收。

小紅書截圖

除了飯錢要算清之外，樓主更指兩人在交往前，自己曾送過小禮物給對方，但港男從未回禮；到了正式在一起後，對方更從未送過任何禮物或轉帳給她。更令人傻眼的是，男方竟會追著她討要先前一起出遊時「尚未A給他的錢」。當樓主提到以前交往過的男生都會為她花錢時，港男卻反駁指自己跟別人不同，「希望是雙方都要共同付出」。

《日落下的彩虹》劇照

樓主隨後補充，兩人剛認識去環球影城玩時，吃飯與叫車都是由樓主及好友支付，港男全程毫無主動付錢的意思，隨後幾天也沒有主動詢問花了多少錢。甚至平時一同外出，港男都常叫樓主先付錢買單叫車，卻不會主動提到事後AA，直到樓主整理好賬單發給他，對方才肯轉帳。

網民極同情勸退：10塊錢盒飯都A快跑吧！

貼文一出吸引不少香港女網民留言。大家紛紛對樓主的遭遇表示同情，但一致認為這完全是男方的「個人問題」，並非所有香港男生都是這樣。有網民分享自身經歷指，自己的香港及澳門前男友從不AA，出門開銷全包，過節還會送名牌包包和手機。亦有網民直言，雖然不介意拍拖AA制，但男方連十幾蚊都要算清，「肯定不是真心喜歡你」，更留言驚呼：「10塊錢盒飯也A快跑吧」

其實現在的約會模式除了AA制外，還延伸出了AB制、AO制等等。各位男女生都要注意！

除了AA制外，還有AB、AO制？（按圖即看3種約會模式）