6大最敷衍message排行榜！比已讀不回更過分　網民：一秒即爆炸

現代人手機普遍不離身，每天都會回各種訊息，但某些回覆卻容易讓對方感覺沒有溫度。



台灣品牌八曜和茶就在Threads分享，除了已讀不回以外的「6大訊息回覆敷衍排名」，話題立即掀起大批網友討論。

八曜和茶日前在Threads上列出了回訊息最惱人、敷衍排名（Threads@8yotea）

八曜和茶日前在Threads上列出了回訊息最惱人、敷衍的排名前六名，前三名皆以「一個字」為主，第一名為「恩」、第二名為「喔」、第三名為「好」、第四名為「哈哈」、第五名為「笑死」、第六名則為LINE的基本貼圖。

貼文曝光後立刻引發網友共鳴，

「敷衍combo：嗯嗯、哈哈、真的哦、很棒欸、讚讚」

「『恩』這個字真的會一秒爆炸」

「覺得會說笑死的女生加分！其實笑死代表她根本就沒有想要笑，但是又不知道回應什麼，算是一種比較禮貌性的回話，有點在認同你以及顧及你的面子」

「特別是自己的另一半，我打這麼多他只回一個喔，讓人很火大」

「我一個都沒少，可是我沒有想要敷衍呀！」



此外，也有許多網友認為「LINE訊息的表情」才是最敷衍的冠軍，

許多網友認為「LINE訊息的表情」才是最敷衍的冠軍（Threads@turnout.taipei）

「還有一個是Line訊息的表情，按那個真的不會有通知但又不能說已讀不回」

「我覺得最敷衍的是按讚」

「基本貼圖真的超級失禮哈哈哈 」

「按留言表情符號」



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對此，也有網友出面緩頰，

「文字是沒有溫度的啦，會覺得敷衍的代表太敏感了，這樣內耗很累吧」



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