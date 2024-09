有錢人VS窮L｜專家揭9個「窮習慣」注定你一世窮　致富習慣有哪些

有沒有想過貧與富除了取決於本身擁有的財富,亦與你的生活習慣和心態有關?出版過多本理財書籍的美國理財規劃顧問Tom Corley,曾花5年時間研究富人和窮人的日常生活行為與習慣,歸納出「富習慣」和「窮習慣」,更提示當中的致富關鍵!《開罐 Opener》記者為大家整理出當中9大常見「窮習慣」,即睇下發掘自己是窮人還是富人潛質!



Tom Corley除了是美國理財規劃顧問(CFP)及金融公司Cerefice and Company總裁外,亦是多本暢銷書的作家,多本作品如《富習慣》(Rich Habits)、《改變習慣就改變生活》(Change Your Habits, Change Your Life)及與澳洲作家Michael Yardney合作編寫的《習慣致富:成為有錢人,你不需要富爸爸,只需要富習慣》(Rich Habits, Poor Habits)等均提供正確理財的思維方向。

當中最為人知絕對是Tom Corley靠五年時間觀察超過350位富人和窮人的日常生活習慣所得的研究結果,並從結果歸納出「富習慣」和「窮習慣」。當中不少窮習慣均是不少現代都市人的通病,大家不妨檢討自己是否當中的一份子!

🔻🔻🔻點圖睇9個致命窮習慣🔻🔻🔻

窮習慣【1】 賭博

Tom Corley的研究中發現,不少窮人每周都會賭博或買彩票求發達。他提醒大家,世上並不存在快速致富!只有跟隨自己設立好的目標逐步完成,才能成為真正的百萬富翁。

窮習慣【2】 有不良生活習慣

Corley的研究中,有97%窮人吃超過300卡路里的垃圾食品、69%的人每周吃3次快餐、66%的人體重至少超重30磅。相反,富裕的人重視健康飲食、有早睡早起和運動等良好習慣。不要忘記只有健康的身體才有活力努力工作!

另外喝酒同樣是窮習慣之一,因為喝太多會影響記憶力和思考能力。研究中,有54%窮人均喝超過2杯酒精飲品,而84%的富人喝的酒精數量卻遠少於2杯。

窮習慣【3】 沒有儲蓄習慣

不少窮人都會因收入少或支出過大而不儲蓄,但Corley提醒大家錢越少、選擇越少,長期下去只會失去所謂的「翻身」機會。

窮習慣【4】 有獎勵自己的習慣

不少人都會仗着及時行樂的心態,習慣獎勵自己而大增各種娛樂和購物開支。但如果長期有這習慣,随着年齡和通賬等,總開支只會不斷增加,愛相可以儲蓄的部份會減少。

窮習慣【5】 有一份自己不喜歡的工作

無可否認工作是增加收入來源的主要途徑之一。如果你不喜歡自己的工作,便難以在工作上有好的表現甚至升職,想增加薪金亦自然有難度。

窮習慣【6】 依賴信用卡

如果你每個月出糧後便急於找卡數都要多加小心心!

如果過份依賴信用卡,養成了先使未來錢的習慣,同樣會持續造成「月光光」的慘況。

窮習慣【7】 誤交損友

俗語有話「近朱者赤,近墨者黑」,身邊的人絕對有影響你的能力。研究中指出只有少數窮A會跟成功人士交流。如果一直跟沒有良好習慣的人相處,只會令你的思想停留在原地。

窮習慣【8】 拖延症

成功的人大多都會較當機立斷、把握時機做好每件事。一旦有拖延症,把握不了生活上的做事效率的話,對個人、人際還是工作都會有一定程度的影響。

窮習慣【9】 不接受別人意見

意見能幫助你分辦所做的事是否走上正確的軌道、同時亦有助自我檢討。因此不接受別人意見的人在各方面都會能難以成功。

戒掉窮習慣以外,亦要懂得培養富習慣!比起行動,更多是心態上的轉變!🔻🔻🔻點圖睇5個富習慣🔻🔻🔻