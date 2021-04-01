撰文： 馮嘉曦 最後更新日期： 2021-04-01 18:18

時下潮流興「北歐風」，感覺簡約舒服，文青最愛在這樣的Cafe呷著一口咖啡看一整日書。然而，看起來簡單，但實際想自己下手改造房間成為理想的北歐簡約風，很多人都不知從何入手。《開罐Opener》記者Angela帶大家去向一位DIY達人取經，分享如何用5招改造北歐風空間！

Angela（左）帶大家向DIY達人Manci（右）取經。（黃雯娟攝）

90後DIY達人文慧詩（Manci），同時是蛋糕店主兼海外物業投資專家。靠著賣海外樓盤打拼到自己的「第一桶金」，她曾經年賺170萬，之後便全力追逐開蛋糕店的夢想，甚至親身赴俄羅斯學習製作藝術蛋糕。終於2018年在灣仔樓上舖創立自家蛋糕品牌，並在2019年承租跑馬地一個地舖單位，為減低成本，去年再搬去租金較相宜的黃竹坑工廈單位。

蛋糕店裝修前是「甩皮甩骨」的。（受訪者提供）

自己的地方 自己落手改造

初租黃竹坑工廈時，Manci第一個反應是︰「要改造呢度應該要好大工程」。因為單位牆身遂漸剝落，雜物隨處放，她形容是「甩皮甩骨」，誰會想將這裡改造成蛋糕店？應該只有Manci有這樣的勇氣，她是一個凡事親力親為的人，開店為了節省成本，裝修粉飾全部由她一個女生獨力包辦，最後店裡打造成一個簡約而且帶點文青氣息的北歐風小空間。堅持自己動手，是因為Manci認為最了解需要甚麼的只有自己，與其交給其他人，不如自己親手改造。她亦分享了5大重點，讓大家自己改造時參考，照著這些貼士，大家也可以自己動手。

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