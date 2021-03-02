IKEA日本官網好評Top10　香港買到$9.9起　第一位港人也爆買

撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-03-02 18:27

近日IKEA進行大減價，相信不少人都會被優惠吸引，打算前往趁趁熱鬧。但在眾多商品中，究竟哪些值得購入？不妨參考日本IKEA官網的數據！近日日本生活網站Lifestyling Log整理了日本IKEA官網上10款人氣產品，大家在掃貨前不妨參考！

（IKEA）

所謂「人氣產品」，是根據網站上的顧客評論多少及最高評分（5分滿分至少獲4分）而排列出來。當中的產品涉及多個範圍，收納用品以外，亦有不少日常用品！不過經記者瀏覽後發現，這些人氣產品均未入被納入今次減價範圍內……（所以千萬別以為減價就一定好！）但幸好整體價格並不高，同樣值得大家參考！

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另外，Lifestyling Log網站亦有邀請一些IKEA資深用家分享平價好物！另外亦有不推介的雷品！👇👇👇點圖睇資深用家好物及雷品清單👇👇👇

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提到日本人收納，怎能不提無印良品（MUJI）！MUJI不少收納產品均相當受日本人歡迎。早前便有一款收納用品再度引起日本網民熱話，這款相當受歡迎的MUJI收納產品正是「やわらかポリエチレンケース」（PE儲物盒），香港同樣有售！

雖然不是最新產品，但憑着無印風標誌性的簡約白色外表、多個尺寸和形狀選擇、便於清潔的材質及可以加盒蓋方便疊放等特點而獲得不少網民的青睞，利用它把家居每個角落整理得井井有條，當中更有不少新奇用法，相當值得大家參考！🔻🔻🔻點圖睇網民熱推6種收納用法🔻🔻🔻

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同場加映：網民齊呻學童牙科保健24道陰影

有一件發生在小學時代的事，不說起你或者想不起，但只要一說起，隨時便會把你引入痛苦的回憶漩渦，甚至發現它原來一直影響著你……所說的正是小學生必到過的「學童牙科保健」。近日有網民在Facebook群組中拋磚引玉，提起過往到學童牙科保健的慘痛經歷，結果引來大批網民齊齊訴苦，不少人更明言，牙科保健正是現在長大成人也不敢看牙醫的主要原因！

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淨係刷牙嘅陰影都有排講！點擊睇全文：網民齊呻學童牙科保健24道陰影 刷牙刷到成口血、姑娘粗魯又惡死