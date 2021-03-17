撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-03-17 18:52

雖然大家都知道收納整潔的重要性，但惰性一來，東西總是會忍不住亂放，導致家中各個空間的位置都越來越小！近日IKEA釋出「10大讓人有收納困擾的地方」排行榜，分析家中最易亂作一團槽的角落，一起來看看你有沒有同感！

近日IKEA整理了網友意思，釋出「10大讓人有收納困擾的地方」排行榜。（IKEA）

一向以高CP值見稱的IKEA，是次亦就排行榜中的10個地方，分別提供數個收納物品建議，讓大家能讓眾多物品中找到一條較清晰的道路！

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同場加映：UA戲院癲價炒賣品20件

早前UA戲院宣布全線結業，不少人都感嘆相當可惜，有人稱失去集體回憶相當可惜，亦有人對於手上仍持有UA戲院禮券而感到無所適從。沒想到聰明的香港人立即化悲憤為力量，把UA戲院的各種遺物如現金券、電影戲飛飛尾及會員卡等放上拍賣平台Carousell炒賣。這些遺物不但有賣家的落力推銷、更有著相當離地的售價，令人大開眼界！

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