撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-04-04 06:00

復活節到了！三上悠亞、波多野結衣、橋本有菜齊齊cosplay兔女郎陪大家過節，有性感高冷的兔女郎，也有可愛小性感的小黑兔，三上悠亞更變成王道偶像兔，令fans眼前一亮。

復活節除了有連假、復活蛋及復活兔之外，又點少得兔女郎XD，一眾AV女優自然不會缺席，齊齊Cosplay成不同風格的兔仔，可愛、性感、高冷、小惡魔應有盡有，陪大家過一個不一樣的復活節。

奏音花音及小野六花都扮成兔女郎。

👇👇👇按圖看9位女優cosplay兔女郎👇👇👇

+ 27 + 27 + 27

早前情人節這大日子，陪我們渡過無數個寂寞晚上的女優們，又怎會缺席呢？她們在TWITTER上載了女友感MAX的照片，大家可以盡情代入，幻想一下，一早醒來看到的，是她可愛的眠臉蛋；一泊二日時她的回眸一笑；或者在床上玩手機時不經意的小性感......

【最強流動派】投選「最強食玩買排行榜」送您高達888「01積分」，兼隨時贏$500運動電競館禮券，仲等咩呀？即刻投票啦！

👇👇👇按圖看11位女優女友感MAX照片👇👇👇

+ 32 + 32 + 32

同場加映：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

2019年AV影后相澤南，在頒獎台上啜泣，事前沒有人想到她會勝出，連她自己也沒想到會有這一日。這位AV界公認的灰姑娘，事業一路坎坷，被好友出賣、經理人多次病倒、人氣低迷，她是如何在多次困境低谷成AV影后？

對比出道就萬眾矚目的女星，相澤南可謂是草根中的草根，在跟事業中的伯樂，傳說中的人物「社長」相遇之後，就一路互相扶持，不斷起起落落落落落落。每一次轉機的出現，背後卻都有一個命運的玩笑。

立即CLICK入內文睇足本版：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈