撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-03-30 16:27

【露營/露營營地/露營地點/免費營地/政府營地】受肺炎疫情影響，港人不能外遊，不少人選擇週末去露營郊遊。露營新手可以選擇初級難度的政府免費營地，通常都設有燒烤爐、檯凳、晾衣架，附近亦有溪流等水源。《Opener 開罐》整理新手必去7大交通方便的免費營地，全部都有環境幽靜兼有靚景，夜晚想同另一半浪漫觀星都得！

政府免費露營通常都人山人海，露營人士最好早點去霸位喇！（ig@johniger）

新手首次露營不妨先到政府轄下的免費營地體驗露營，一來交通較方便，二來設備齊全，通常附近都設有廁所或流動廁所，部分營地更提供浴室，水源亦有較容易取得。漁護署轄下有41個營地，康文署管理2個營地。不少交通方便的營地周圍都是綠樹林蔭，有些營地晚上更有機會見到滿天繁星的美景！

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備註：新冠肺炎疫情關係，政府的指定露營地點仍然關閉，大家在設施重開之前可以先計劃，為自己的第一次做好準備。

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露營有海景更加chill！全港6個有大海景的新手營地，方便新手露營人士打卡影相。這些營地大部分交通方便，環境舒適，更設有燒烤爐及容易取得的乾淨水源。稍微偏遠的地點也有食物及食水補給，不用擔心沒清水煮食，輕鬆解決露營最擔心的煮食及衛生問題。👇👇👇點下圖即睇6個新手必去附大海景營地推介👇👇👇

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怕去camp無得沖而卻步？因此不少懶人會趁週末去離島Glamping（豪華露營）或收費營地度過休閒的一天。Glamping營地提供各種特色營區，比如民族風營帳、野外風的非洲主題營區、觀星專用的全透明營帳等，應有盡有。部分收費營地也能自備露營帳幕去露營，方便大家在環境清幽的地方露營享樂。

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同場加映：旺角6間戶外用品舖

露營新手如何在茫茫人海中尋找CP值高的戶外用品？記者精選旺角6間高質露營用品店，其中三間門市佔地逾千呎，貨品種類多，囊括不少外國人氣露營品牌，包括日本戶外潮牌DOD、韓國野外用品Kovea、被譽為「露營界LV」的Snow Peak、主打登山背囊的Gregory等。部分露營用品店更提供網購服務，方便大家在家選購，有些店鋪更推出免費包郵服務，性價比更高。

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