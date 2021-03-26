撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-03-26 07:00

【收費營地/露營好去處/露營地點】受疫情影響，港人無法外遊，被迫留在香港，不少人選擇到戶外露營郊遊，放鬆身心之餘又能享受慢活。可是週末時免費營地經常人山人海，使人厭煩。不想人逼人、營貼營咁辛苦？《開罐 Opener》嚴選元朗5大高質收費營地，露營新手自備營帳裝備，更可以揸車直達，非常方便。

週末與兩三好友一起露營觀星非常悠閒！（ig@ otto_big_head_boy）

露營新手最怕戶外露營唔方便沖涼、煮食，加上政府的免費營地通常人滿為患，因此收費營地就最適合大家。元朗錦田、八鄉一帶有不少高質收費營地，環境幽靜之餘交通方便，當中不少更可以駕車直達，方便一家大細帶埋寵物一齊享受露營樂。部分營地更推出多元化的活動及遊戲，小朋友們放電最啱。

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漁護署及康文署管理免費營地，漁護署轄下共有41個營地，康文署則管理2個露營營地。全港6個有大海景的新手營地，方便新手露營人士打卡影相。這些營地大部分交通方便，環境舒適，更設有燒烤爐及容易取得的乾淨水源。稍微偏遠的地點也有食物及食水補給，不用擔心沒清水煮食，輕鬆解決露營最擔心的煮食及衛生問題。👇👇👇點下圖即睇6個新手必去附大海景營地推介👇👇👇

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潮流興起Glamping（豪華露營），不少懶人會趁週末去離島Glamping或收費營地度過休閒的一天。Glamping提供各種特色營區，比如民族風營帳、野外風的非洲主題營區、觀星專用的全透明營帳等，應有盡有。部分收費營地也能自備露營帳幕去露營，方便大家在環境清幽的地方露營享樂。

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同場加映：網民10大挑戰膀胱巴士線

搭巴士最怕塞車，塞車時更怕人有三急！近日有連登網民開Po，「一人一條去完廁所先敢上車既（嘅）巴士線」，帖文引來大量「苦主」熱烈討論。有網民指某些巴士路線完全不人道，一旦塞車起碼塞兩個鐘，簡直挑戰膀胱極限！一旦要過海，痛苦程度大增，最慘莫過於是整條路線途經多個塞車熱點，簡直是想死的心都有了。

👇👇👇按圖看10條挑戰膀胱的長途巴士路線👇👇👇

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想知餘下爆膀胱的巴士路線，立即點擊內文：網民10大挑戰膀胱巴士線 290A耐過飛台灣、259D觀塘塞完屯公再塞