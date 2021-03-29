撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-03-29 07:00

【露營/露營慘事/露營經歷】疫情爆發至今，不少港人趁週末及假日去郊外露營，放鬆身心。露營新手最怕甚麼？入夜後遇上野豬、昆蟲突襲應該最令人害怕，「屙夜尿」也成為巨大挑戰！《Opener 開罐》整理網民7件露營遇上的慘事及恐怖事，有網民更聲稱最後嚇到要急速逃離現場！

不少港人週末到野外露營，不過露營總有意想不到的事發生。（ig@ otto_big_head_boy）

以為只有細膽的朋友才會怕露營？野外露營特別容易遇上昆蟲、野生動物突襲，牠們更通常會半夜「探訪」露營人士，讓大家體會何謂大自然。有網民在facebook群組「香港人露營分享谷」分享7件露營遇到的驚險事，包括被野豬突襲、大風吹到成個帳篷搖搖欲墜等，露營新手們可能會被嚇怕！

👇👇👇點下圖即睇網民分享7件露營遇過的慘事👇👇👇

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露營點可以唔講鬼故！去露營夜晚一定會睡不著，有人會賞月、觀星，有人可能深夜與朋友聊天，此時大家對周圍的風吹草動都會異常敏感。有網民在facebook群組「香港人露營分享谷」、「巴打絲打「11靈異怪談」Facebook Club」分享露營遇到的靈異事件，有人指撞鬼後發夢見到同一隻鬼，有人就分享露營時有過「艷遇」，對方更是一名靚女！雖然大家都說「寧可信其有，不可信其無」，但露營時都要留意四周環境！

😨😨😨點下圖即睇網民分享5大靈異事件👇👇👇

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不想跟風去酒店Staycation？不少港人會趁週末去離島Glamping（豪華露營）度過休閒的一天。Glamping提供各種特色營區，比如民族風營帳、野外風的非洲主題營區、觀星專用的全透明營帳等，應有盡有，可以甚麼都不用帶就入camp。部分收費營地也能自備露營帳幕去露營，方便大家在環境清幽的地方露營享樂。

👇👇👇點下圖即睇離島6大Glamping推介👇👇👇

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同場加映：網民10大挑戰膀胱巴士線

搭巴士塞車最怕突然人有三急，高速公路又無廁所最麻煩！有連登網民開Po，「一人一條去完廁所先敢上車既（嘅）巴士線」，帖文引來大量「苦主」熱烈討論。有網民指某些巴士路線完全不人道，一旦塞車起碼塞兩個鐘，簡直挑戰膀胱極限！一旦要過海，痛苦程度大增，最慘莫過於是整條路線途經多個塞車熱點，簡直是想死的心都有了。

👇👇👇按圖看10條挑戰膀胱長途巴士路線👇👇👇

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想知餘下爆膀胱的巴士路線，立即點擊內文：網民10大挑戰膀胱巴士線 290A耐過飛台灣、259D觀塘塞完屯公再塞