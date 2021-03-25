撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-03-25 13:26

繼人工智能主播和YouTuber之後，韓國有公司再推出AI女團「Eternity」。該組合共有11名成員，她們的面孔都是由網民投票選出來，全部都長得十分好看。不過，她們的出道MV推出後，卻被網民mean爆批評為「KPOP史上最驚嚇」？

3月22日以歌曲《I'm Real》出道的女團Eternity，由韓國智能公司Pulse9製作，共有11名成員，而這次的歌曲只有5名成員登場。去年8月，Pulse9在利用社交網站舉辦「AI心動挑戰」的活動，參考《PRODUCE 101》的概念，讓網民從101名AI中，投票選出最喜歡的11名。以下就是11名成員的面孔。

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早前韓國電視台MBN推出的AI主播，以及AI YouTuber Ryu，都因為像真度超高而大受好評，令不少網民對這隊AI女團都抱有期待。不過，當MV釋出後，網民的反應卻是一致差評，更有網民認為「這是K-POP史上最驚嚇的東西」。

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相信大家看完上面的圖輯之後，就會明白為甚麼網民會這麼說！網民批評AI的表情「完全不自然」，「就算連抖音上面的效果都比這個好」、「比飯製的東西還要差」。而且，不少人亦吐槽歌曲難聽，「混音超差，根本聽不到她們唱甚麼」。

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同場加映：14個曾穿泳衣示人的韓國女星

近日有網民翻查以前的節目中，發現了在《夫妻的世界》中飾演「地表最強小三」的韓素希。該節目介紹首爾一間天台泳池，而當時韓素希是其中一個泳客。雖然她只是出現了幾秒的鏡頭，但已足以吸引觀眾的眼球！以下14名曾經以泳裝示人的韓國女星，大家又最喜歡誰？

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