撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-04-07 17:23

「Yahoo知識+」將於今年5月4日停止服務，陪伴大家15年後終於要走入歷史，消息震撼一眾網民，不少網民感嘆，過去呼風喚雨的Yahoo，終不敵時代洪流，漸漸淡出網民的世界。

「Yahoo知識+」自4月20日起，會轉為唯讀模式，用戶無法再發布新問題或解答問題。Yahoo知識過去除了是問功課的好地方，更是玩膠勝地。過去Yahoo有不少令人著迷的功能，不過都已一一沒落。今次知識停運，再次勾起網民的回憶，那些年大家一起浦的Yahoo...

Yahoo桌球是其中一個經典遊戲。（網上圖片）

👇👇👇按圖看10個已經沒落的Yahoo功能👇👇👇

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廣東話俚語千奇百怪，「食屎食着豆」、「屙尿都隔渣」、「飽死荷蘭豆」你又知道是甚麼嗎？有網民好奇發文「有乜廣東話俚語係好少聽得到?」引來大量留言分享愈來愈少聽的廣東話。

👇👇👇按圖看15句廣東話俚語👇👇👇

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小巴落車你會點叫？有連登網民開PO「一人一個小巴落車站名奇怪叫法」，引來大量網民留言，前面有落、轉彎有落已經是家常便飯，原來有不少人都會用舊地名叫落車，甚至將樹當成標誌物，搞笑得來又貼地。

👇👇👇按圖看16個香港獨有叫落車方式👇👇👇

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同場加映：周柏豪勁MK、阿嬌頭上有鞋墊、楊明也中伏 11個慘不忍睹古裝造型

周柏豪近來主演的內地網絡電影《混世四猴：神猴歸來》上架，造型被網民瘋狂吐槽，不止樣衰更MK味濃，大至范冰冰、迪麗熱巴、劉詩詩等國際影星，小至TVB小生楊明、李逸朗，歌演兩棲藝人鍾欣潼、周柏豪等，全部都中過古裝造型伏，髮型是出事重災區，當中不少獲一致負評，成為演員生涯的黑歷史。

立即CLICK入內文睇足本版：周柏豪勁MK、阿嬌頭上有鞋墊、楊明也中伏 11個慘不忍睹古裝造型

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