撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-04-07 07:00

天氣回暖，蚊子又開始活動，每日都要交手幾次，最後都未必可以有覺好瞓，有網民發文指自己快要崩潰，已經有2星期沒瞓過好覺，指「今年啲蚊又再進化」，咬完人之後不見蹤影，想打都打不到，不少網民也圍爐分享跟蚊搏鬥的經歷，彼此同病相憐。

連登網民「囚团」發文，指過去2星期因為一隻蚊而冇覺好瞓，笑指今年的蚊子認隱形「以前啲蚊針完人都會隱約見到佢哋個影飛嚟飛去」，直言自己快要被逼瘋。帖文引來大量網民留言，除了獻計對付蚊子之外，亦分享不少人蚊大戰時的陰影。

連埼玉老師都打不死蚊子。

👇👇👇按圖看打蚊時的14個陰影👇👇👇

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小巴落車你會點叫？有連登網民開PO「一人一個小巴落車站名奇怪叫法」，引來大量網民留言，前面有落、轉彎有落已經是家常便飯，原來有不少人都會用舊地名叫落車，甚至將樹當成標誌物，搞笑得來又貼地。

👇👇👇按圖看16個香港獨有叫落車方式👇👇👇

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你有甚麼強逼症習慣？有連登網民發文「有冇人有啲好奇怪嘅強迫症」，指自己食兩餸飯時，最害怕一樣餸會掂到另一樣餸，更表示最害怕飲茶，長輩出於好意不斷夾點心，「我個碗就同時有晒啲鳳爪汁腸粉豉油牛肉球喼汁，互相污染每一樣嘢」不足一日已有過千正評，及600個留言，這17個香港人才有的強逼症，你中了幾多個？

👇👇👇按圖看17個香港人獨有的強逼症👇👇👇

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【同場加映】Angelababy｜17個名人超路人英文名 蘇民峰秒變業餘、小豬勁老餅

Angelababy最近被內地導演要求改名，指不應該用英文名在內地「搵食」，引起網民熱烈討論。自稱「第7代導演」的內地演藝圈人士劉信達，指Angelababy明明有中文名「楊穎」，「她為什麼還在用洋名？」，直斥她明明是中國人，是上海人，卻一直用洋名。Angelababy名字辨識度高，不過有不少藝人如果以英文名搵食，辨識度會直線下降，一秒變路人。

立即CLICK入內文睇足本版：Angelababy｜17個名人超路人英文名 蘇民峰秒變業餘、小豬勁老餅

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