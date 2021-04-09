撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-04-09 07:07

行完大學畢業禮，各位應屆畢業生有成為大人的實感嗎？有人笑言大學生一畢業就已經初老，有網民總結了10個驚覺原來青春已經結束了的瞬間，你有共鳴嗎？

《StartUp》劇照

青春，像小鳥一樣不回來。在畢業季節，有網民在討論區發文，「哪個瞬間你感覺青春結束了」，帖文一出網民紛紛留言，句句笑中有淚。脫離校園的初老症患者們，有多少說中你的心事呢？

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「這十年來做過的事，能令你無悔驕傲嗎？那時候你所相信的事，沒有被動搖吧。」幾年前的你和現在的你，又有因為生活而被磨掉稜角嗎？隨著成長我們難免對一些事情的看法，因時間和經歷有所改觀。有網民總結了15個隨成長而改觀的生活覺悟，你又認同嗎？

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《開罐》整理了10件陪著大家長大的小玩意，如果你全部認得的話，你已經進入初老了。

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因疫情關係不能外遊，不少人會約埋朋友仔行山露營。坊間有不同款式的行山鞋，到底新手要如何選擇呢？早前，消委會的【516期《選擇》月刊：11款行山鞋防水防滑效能大檢測】測試11款在香港有售的行山鞋，比較它們的防水透氣能力，以及在乾地、濕地的防滑表現。

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