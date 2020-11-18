講起90後集體回憶，大家會想起甚麼？近日，有網民在連登討論區發文指，「Avril Lavigne簡值係90後嘅集體回憶，經歷過先知佢當年紅到幾癲」，近日VIU節目《全民造星III》也有參賽者恐怖演唱Avril的大熱作而成熱話。以下Avril Lavigne7件小共鳴，90後的粉絲們秒懂！

雖然Avril 憑Girlfriend一曲登上Billboard第一位，又於2018年推出新碟，但在不少歌迷心中她的第一、二隻專輯《Let Go》和《Under My Skin》是Avril的經典。 （網上圖片）

早前VIU TV的《全民造星III》就有一位參賽者葉小妍（小妍）表演Avril Lavigne的大熱作《My Happy Ending》，卻因咬字不清晰與音準奇差而糟塌了成首歌，評判卓韻芝更大叫「唔好啦！」，成為網民熱話。



大家這樣大反應，相信其中一個原因是Avril Lavigne絶對是90後的童年回憶。這位加拿大唱作歌手被譽為Pop Punk Queen，而《Girlfriend》就是她首次打入Billboard的冠軍單曲。網上不時都會流傳Avril Lavigne的死訊，尤其是2015年開始，Avril因患上萊姆病久休5年才公開露面。雖然因為新冠肺炎疫情，Avril早前宣布取消共12場的亞洲巡迴演唱會，但她在一眾80、90後粉絲心中的地位仍然不變。

近日，就有連登網民發文指，Avril Lavigne是90後的集體回憶，「經歷過先知佢當年紅到幾癲」。以下7件小共鳴，相信當年追過Avril的粉絲們秒懂！

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