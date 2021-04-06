撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-04-06 07:00

人生中最青春的時間就是中學，6年校園生活裡發生了不少事。很多人對女校的生活有很多幻想，女生們會很斯文優雅地坐在座位上？女生們是非滿天飛？女校生活好沉悶？這些都只是別人對女校的誤解，實際並非如此。

日本YouTube頻道《BUSON【あるあるちゃんねる】》上載了一條影片，用動畫數出多個女校學生才會懂的共鳴，包括喜歡欺負男老師，喜歡粗魯坐姿等，當中很多情境都是香港人明白的。不少網民看過後大呼有共鳴，直到畢業後仍然記得在女校讀書的回憶。

你畢業後仍然記得在女校讀書的回憶嗎。（《女高中生的虛度日常》）

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同場加映：日粗眉女大改造激似川口春奈拍水著寫真 向暗戀男生表白結果竟是？

戀愛可以讓人變成更好的自己，你試過為自己的戀情做過甚麼事嗎？日本搞笑藝人井上咲樂在去年在節目《今夜くらべてみました》上表示因為暗戀一位男性兩年，於是決定改造自己希望令對方對自己另眼相看。事隔數月，她的改造成果更見明顯，也決定好向喜歡的男性表白，最後結果是怎樣？

（節目截圖）

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同場加映：奇案｜女死囚獄中奇招懷孕避過死刑 日本漫畫家重現案情熱爆網絡

世事無奇不有！日本漫畫家「漫画れりあ」最近將一宗奇案情節畫成漫畫，並上載到YouTube頻道，吸引超過140萬觀看次數。故事發生於數年前越南，一名女死刑犯為活下去，竟然在監獄中成功懷孕，避過執行死刑。

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