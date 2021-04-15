十個大學住Hall超有Feel回憶！雪櫃食物被人偷、晚晚食宵未夠誇？

開罐
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大學住宿舍對於許多人來說，都是第一次離鄉背井，來到一個人生地不熟的環境獨自生活，並且學習與室友相處的過程。其中也會有不少令人難忘的回憶，出社會多年想起來還是覺得超有共鳴。

今天《DailyView網路溫度計》就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，有哪些只有住過宿舍才懂，台灣網友心中最有感的回憶，香港大學生也又很多相同呢。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年03月19日至2021年03月18日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『住宿舍回憶』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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