十個大學住Hall超有Feel回憶！雪櫃食物被人偷、晚晚食宵未夠誇？

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-04-15 22:00

大學住宿舍對於許多人來說，都是第一次離鄉背井，來到一個人生地不熟的環境獨自生活，並且學習與室友相處的過程。其中也會有不少令人難忘的回憶，出社會多年想起來還是覺得超有共鳴。

今天《DailyView網路溫度計》就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，有哪些只有住過宿舍才懂，台灣網友心中最有感的回憶，香港大學生也又很多相同呢。

+ 17 + 17 + 17

延伸閱讀：全台灣最豪華的逢甲大學宿舍 不顧家長反對推男女混宿、共用浴室（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 3 + 3 + 3

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年03月19日至2021年03月18日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『住宿舍回憶』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

延伸閱讀：

「女兵日記」范子安是誰？因太魯閣事件直奔醫院找女友 遭戴綠帽心碎發文登熱搜

想到打包滿屋子雜物就心累！網友熱議「10大搬家困擾」揭曉

拜託錄取我！魔物獵人上架放遊戲假、偶像退團給假10天 六大超佛休假福利網友超羨慕

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】