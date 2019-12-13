全台灣最豪華的逢甲大學宿舍　不顧家長反對推男女混宿、共用浴室

台灣的逢甲大學，花了台幣10億進行宿舍翻修，包含男女混宿大樓、家庭房、男生宿舍、女生宿舍，共3000個床位，55吋大電視、獨立衛浴是每間房的標配，號稱是全台灣福利最好的豪華宿舍。

逢甲大學（一条授權使用）

男生宿舍的四人房就像青年旅館，床位設有獨立的拉簾、小夜燈、插座，私人衣櫃和鞋櫃，房裡還有一個小型冰箱。寬敞明亮的洗漱空間，配有大面鏡子，讓學生一早洗漱就有好心情。家庭房型的格局是三房兩廳，學生自己找好同學5到6人一起入住，客廳的55吋大電視是標配，可以打遊戲、看電影、討論作業。

校方還增添不同戶型的宿舍，像是挑高空間的複式樓中樓。高樓層的宿舍，設計成帶有陽台的景觀房，學生隨時可以透透氣。洗衣房裡設有座椅和販賣機，等待洗衣的時間，可以喝杯咖啡或用電腦。

考量學生畢業找房後，不能選擇鄰居，校方不顧家長反對，興建男女一起住的混宿大樓，透過多元的居住模式，訓練學生提前和社會接軌。「環境的刻苦不必然是成功的必要條件，住得好一點、培養好的人際關係，從生活中落實審美的品味。」

10億翻新全台最豪華的逢甲大學宿舍（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

自述：彭德昭 編輯：白汶平（一条）

逢甲大學前學務長彭德昭負責宿舍改建計劃

我叫彭德昭，現在是逢甲大學校長室特助，逢甲大學位於台中精華地段，全台灣最大的夜市「逢甲夜市」就在我們校門口。1961年建校，逢甲大學以工商科繫起家，學生包含大學、研究生、在職專班等將近20000人，和上海同濟、上海復旦等大陸的74個學校都有合作，每年都有學生做交換。

逢甲大學校長室特助彭德昭（一条授權使用）

逢甲大學位在台中市區

2016年起，我們著手改建學校的宿舍，其實當初只是想全面更換宿舍的空調，結果發現這幾十年來，宿舍的各項設備、設計，已經非常老舊，不符合現在學生的生活需求，才下定決心大改造，全部工程需要6年，花費2.3億（人民幣，約10億台幣）。

台中市區（一条授權使用）

男生宿舍改建前

我們改建的宿舍叫做福星宿舍，一共設計了3000個床位，9棟樓，包含男生宿舍、女生宿舍、三五好友一起住的家庭房，和男女分層混合住的全新大樓。

從台灣早期設計的宿舍來看，大概是4人或6人一間，其中一個人不睡覺就要開燈，會影響別人，洗澡或上廁所，要去房間外走廊兩端比較陰暗的地方，宿舍只能滿足基本的睡覺需求，沒有任何個人隱私，我們希望可以從這點去突破。

仿造青年旅館的男生宿舍

改造前，男生宿舍是9棟樓裡環境最差的，需要立即行動。可是我們時間不多，真正施工時間就2019年暑假兩個月，否則學生開學回來沒地方住。

我們把原先的800多個床位改成了700多個，減少的床位全部用來做公共空間：多了沙發區、簡易廚房、餐桌，學生如果打包東西回來或是叫外賣，不一定要待在房間吃，他可以在外面和同學一起聊天、一起用餐，有時候他們從家鄉會帶一些媽媽做的菜，可以使用微波爐或烤箱自己熱一下，就可以吃到家鄉味。

減少的床位全部用來做公共空間：多了沙發區、簡易廚房、餐桌（一条授權使用）

整體設計簡潔、色調沉穩，門牌號的標示從門上移到地上，房間一樣維持4人一間。我們縮小了書櫃，現在學生都上網，就算看書也看電子書，不需要像以前一樣，擺一個很大的書櫃，所以多出來的空間改為個人衣櫃和鞋櫃，直接設計在床旁邊。

第二個重點是床位，以前床位很窄很小，但現在很多男孩子都長到180公分，床太小就會睡不好，那設計師就想，既然床位要改，應該也可以給學生一點隱私，就設計了拉簾，還有個人的小夜燈和插座，就像我們去住青年旅館或膠囊旅館的艙房一樣。書桌是連在一起的，大家有時候需要討論功課，或是一起完成什麼報告，就可以互相交流。

設計以鼓勵互相交流為目的。（一条授權使用）

我們宿舍每間房都有雪櫃。以前的宿舍就是每一層樓一個雪櫃，然後要50個人共用，東西放在雪櫃都要貼姓名紙條，有時候食物會放到過期，或是被偷，問題一大堆，但現在我們全部改掉，每間房一定有自己的雪櫃，縮小使用的人數和範圍，讓室友們互相約束。

廁所和淋浴空間，雖然早年留下的磁磚都很堅固，但我們整個打掉重做，讓光線可以照進來，因為學生每天早上第一個去的地方就是廁所，要刷牙洗臉，我們也設計了很大面的鏡子，讓學生可以打理自己，有個寬敞明亮的空間，他才會對生活有希望啊。

未來女生宿舍也會比照同樣的方式去改造，現在女學生看到男生宿舍的樣子，也會吵說要有一樣的待遇，我們最終目的就是縮短每棟宿舍的設備差距，讓學生住校不只是住校，而是有個家。

改建後的男生宿舍（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

老師宿舍改建的家庭房

學校的男生宿舍、女生宿舍，4人一間房的設計，大部分是給大一新生住的，學生經過一年的課程，當然會結交好的朋友，這時他們可以自己找室友，5、 6人一起集體申請家庭房。

家庭房是三房兩廳的格局，以前是我們的老師宿舍，因為我們有很多老師都是留學回來，需要給他們一個住的地方，不過現在過了幾10年，很多老師退休，或是買了自己的房子，漸漸搬出去，那宿舍就空下來了，現在已經全面改為學生宿舍，希望學生可以在這個空間裡面學習團隊生活。

一進門就是很大的客廳，每間房一定都有這個55吋大電視，很多家長會質疑，給學生這麼大的電視，是讓他們回家玩遊戲、看電影的嗎？對，這當然是一部份，但身為學生，學校本身會給他們功課，有這項設備大家可以討論報告，也可以放PPT，當學生忙完這些，當然可以拿這大電視來娛樂。

每間房一定都有這個55吋大電視。（一条授權使用）

餐廳很大，旁邊是廚房，有電磁爐、微波爐、雪櫃、濾水器，學生可以一起做點吃的，一起在餐廳用餐，同時這裡也可以作為喝咖啡、討論作業、聊天的空間，有時候學生過生日要辦PARTY，或是大考結束要放鬆，他們不用外出，就在自己家佈置一下就可以慶祝了。

我倒是覺得住在這邊的學生要學會自己做時間的分配，像我們小時候考大學，大陸這邊算是高考，幾乎都要把學生從早上7點鐘留在學校，留到晚上10點，學生除了唸書沒有自己的時間，反而會讓他將來不知道如何去做時間管理。

學生除了唸書沒有自己的時間，反而會讓他將來不知道如何去做時間管理。（一条授權使用）

所以擺一個大電視、設計交流空間，就是想給學生學習：當有功課要做的前提下，他們能否面對玩樂的誘惑？他必須做選擇。要是想玩就要把功課做完，要是因為玩耽誤了學習，那就會影響成績，就會失敗，那學生最大的優勢就是失敗，失敗了就重來。

很多人說：「朋友變成室友，就不是朋友了」，沒錯！吵架的同學當然有，鬧翻的也有，有人不住了，那剩下的人就要趕快找新的人來住，否則租金分配會加重，當然我們也會安排新的同學入住，那你就得學習和新的人相處。

由老師宿舍改建家庭房宿舍（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 3 + 2

無性別宿舍推動

新建的宿舍落成後，我們不再稱男生宿舍、女生宿舍，因為男女都住在同一棟，目前是規劃不同層，但最終目標是不同間，也就是你可能隔壁會住男生，也可能隔壁住女生，就好像他們住外面一樣，你住在外面是不可能選擇你的鄰居的。

通常家長會反抗，但比起外面，我們可以保證學生安全，建立居住公約，讓家長慢慢接受這個趨勢，如果就道德議題來看，男女生混宿確實會被質疑，但放大來說其實是提早讓學生去學習居住課題，而不是讓他畢業之後才去面對。

無性別空間以現階段來講，同教育水準、同教育環境裡面，構思性越高越被容易被推展，像我們新宿舍的公共的廁所，每一間都有小便器也有馬桶，男生女生不需要分開排隊。來訪的客人有男有女，都必須要做登記，校外人士不可隨意進入，也會有門禁卡等措施，以降低可能發生犯罪的機率。

男女共用的浴室。（一条授權使用）

我們常聽到這一句話說：「學生什麼都去搞破壞，幹嘛給他們這麼好？」那我同時想問，你不給他好，他怎麼會學得更好？

我們有遇過學生把窗簾燒個洞、會把桌子燒個洞，把馬桶用阻塞，各種奇怪的事都有，但我覺得這是應該學習的社會規範，他破壞東西，理應就要賠償，這都是當初入住時有簽約的。當文明開始改變、環境開始改變，學生想要怎樣的生活，他應該要多懂得付出，懂得去珍惜。

大家都是唸到大學的人了，現在學生資源都很充足，不像我們小時候需要刻苦讀書，你現在跟孩子講鑿壁借光、臥薪嘗膽，他們不會懂，環境的刻苦已經不是成功必要條件，應該要思考怎樣以他們的需求，去給他們想要的東西。

我相信空間美學提升，學生看到美美的環境，也會捨不得去破壞，會想要好好維持，讓生活和美結合，學生會改變，社會也會更加美好。

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