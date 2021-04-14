撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-04-14 07:00

【露營驅蚊／防蚊方法】疫情爆發逾一年，港人未能外遊，不少人愛上週末及假日去戶外露營，享受大自然。除了擔心衛生問題，夏天露營最惹人討厭的是蚊蟲滋生，夜晚7、8點更是蚊蟲最常出沒的時間。睡覺時被蚊子咬得睡不著，雙腳又出現紅腫的蚊子，想起都覺得痕！《Opener 開罐》整理6大天然物理防蚊大法，包括台灣山系專家的防蚊技巧，淘寶更有商家推出迷你罩頭蚊帳，不過被網民瘋狂嘲笑似瞻仰遺容！

電視廣告都有教，穿著淺色長袖衫褲進行戶外活動防蚊咬。（電視廣告截圖）

春夏天露營最怕遭蚊蟲襲擊，手腳被咬得紅腫痕癢，隔住個mon都覺得好痕！早前有網民在facebook群組「淘寶開心share」分享，淘寶有商家售賣罩頭蚊帳，商家更標榜迷你蚊帳是網紅同款，不論家用還是露營都用得。圖中可見該蚊帳外形像一個長方體，底部設有一個拱形的空位，用家將頭部放進蚊帳內，售價由20至40元人民幣不等，有粉紅色及白色兩款。👇👇👇點下圖即睇騎呢罩頭蚊帳外形👇👇👇

除了淘寶熱賣的迷你蚊帳，台灣山系專家法蘭克黃也有兩個提供天然及物理防蚊方法，包括穿衣的顏色及一個簡單的好習慣，即可有效防蚊。同時想廢物利用的話，其實咖啡渣也可用來DIY驅蚊神器，方便又環保。

👇👇👇點下圖即睇6大天然、物理驅蚊大法👇👇👇

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享受大自然時要時刻保護環境，露營人士應該遵守山系禮儀。近日不少山友在Facebook專頁「香港人露營分享谷」發文指，發現有露營人士在公眾及私人營地都「燒地」（草地上生火）及遺留大量垃圾。

香港山藝協會早前發文提醒大家遵守山系禮儀，在草地上生火，有機會引起山火，更會把草地燒毀，建議購入支架把火源與地面隔離，享受之餘又把影響減到最少。記者整理露營新手須知7大山系禮儀，包括減少不必要的包裝廢物，減輕山野垃圾桶壓力、夜晚應將聲浪收細，以免騷擾他人等。

👇👇👇出發露營前必睇！按圖看露營新手緊記7大山系禮儀👇👇👇

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不少港人週末及假日轉去郊外露營，當中不少更是年少無知的露營新手，弄出不少笑料，令人哭笑不得。有人在facebook露營群組詢問睡覺時營帳是否要上鎖，吸引大批網民留言「派膠」。例如有人聲稱要建一條護城河保護營帳、有人就建議樓主要請個保安負責在營帳外看守、有人就建議要拉鐵閘。

👇👇👇點圖即睇網民數7件露營膠事👇👇👇

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【同場加映】5間特色戶外用品店

露營前當然買齊戶外裝備，不過大型戶外用品店販賣的裝備太相似。想走日系戶外風可以去哪裡買到裝備？不妨逛逛主打日本戶外品牌的Wildholics、提供日韓機能品牌的山系戶外服飾店WANDERS。如果喜歡歐美品牌如芬蘭、瑞典出產的用具，其中一間網店就幫到你喇。

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