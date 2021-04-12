撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-04-12 17:01

【Glamping｜豪華露營｜露營車】近年香港興起豪華露營（Glamping），入住特色帳篷度過兩日一夜。不過次次都住帳篷難免覺得悶，不妨入住特色露營車，體驗營車中煮食及過夜的新鮮感。《開罐 Opener》嚴選全港4間高質露營車，喜歡夜晚觀星賞月的話更可揀透明天幕的星空露營車。

露營成成為港人週末及假日的露營選擇！（ig@fungyuenfai）

除了特色營帳外，香港不少營地推出露營車體驗，雖然露營人士不能將營車駛走，不過可以體驗在營車中煮食、看電視及睡覺，也是另類露營體驗。當中有營地更設有寵物露營車、星空露營車等，方便大家各種需要，最平的一間人均只需$400，非常抵玩。

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不少港人週末都會去離島郊遊，下次更可以去體驗最啱懶人的Glamping！普通露營沖涼較麻煩，Glamping（豪華露營）大多提供獨立洗手間及浴室，非常方便。記者嚴選離島6大Glamping，提供各種特色營區，比如民族風營帳、野外風的非洲主題營區、觀星專用的全透明營帳等。部分營地也能自備露營帳幕去露營，方便大家在環境清幽的地方露營享樂。

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除了離島意外，新界也有不少高質特色Glamping，例如民族風的部落營、高級豪華露營車、七彩小木屋等，喜歡觀星的朋友可以選擇透明天窗的星空露營車。當中更有農莊提供落田收割蔬果體驗，最適合帶小朋友一齊露營兼玩樂，共度悠閒週末。

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【同場加映】元朗5大收費營地

康文署轄下的免費營地在週末總是人頭湧湧，不想營地出現營貼營？環境清靜的收費營地是你的最佳選擇。記者精選元朗5個高質收費營地，包括元朗錦田、八鄉一帶的營地，環境幽靜之餘交通方便，當中不少更可以駕車直達，方便一家大細帶埋寵物享受露營樂。部分營地更推出多元化的活動及遊戲，小朋友們放電最啱。

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