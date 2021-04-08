撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-04-08 18:19

【露營裝備/露營用品/戶外用品】肺炎疫情下，野外露營成為不少港人的新愛好。出發露營前要預備多種戶外裝備及用具，最基本的營帳、睡袋、爐具，有人講求營帳是否美觀，外形精緻實用的飯盒、特色營燈及小燈飾等都是影相必備品。《Opener開罐》整理全港5間特色露營裝備店，主打日本品牌的Wildholics、專營時尚戶外服飾的日系選物店WANDERS、觀塘工廈的Yama Camping等。

（資料圖片）

出發露營前要買齊戶外裝備，不過大型戶外用品店販賣的裝備太相似。想走日系戶外風可以去哪裡買到裝備？不妨逛逛主打日本戶外品牌的Wildholics、提供日韓機能品牌的山系戶外服飾店WANDERS。如果喜歡歐美品牌如芬蘭、瑞典出產的用具，其中一間網店就幫到你喇。

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香港中心地帶的旺角隱藏不少高質戶外用品店，記者精選6間必去露營用品店，其中三間門市佔地逾千呎，貨品種類齊全，囊括不少外國人氣露營品牌，包括日本戶外潮牌DOD、韓國野外用品Kovea、被譽為「露營界LV」的日本Snow Peak、主打登山背囊的Gregory等。

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不想破壞郊野環境，露營要遵守山系禮儀，享受大自然時更要時刻保護環境。近日不少山友在Facebook專頁「香港人露營分享谷」發文指，發現有露營人士在公眾及私人營地都「燒地」（草地上生火）及遺留大量垃圾。

香港山藝協會早前發文提醒大家遵守山系禮儀，在草地上生火，有機會引起山火，更會把草地燒毀，建議購入支架把火源與地面隔離，享受之餘又把影響減到最少。記者整理露營新手須知7大山系禮儀，包括減少不必要的包裝廢物，減輕山野垃圾桶壓力、夜晚應將聲浪收細，以免騷擾他人等。

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同場加映：7大露營驚嚇事

露營特別容易遇上昆蟲、野生動物突襲，牠們更通常會半夜「探訪」露營人士，讓大家感到十分驚嚇！有網民在facebook群組「香港人露營分享谷」分享7件露營遇到的驚險事，包括被野豬突襲、大風吹到成個帳篷搖搖欲墜等，膽小的露營新手可能會被嚇怕。

👇👇👇點下圖即睇網民分享7件露營遇過的慘事👇👇👇

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想知還有甚麼露營慘事，立即點擊內文：網民數7大露營驚險事 野豬夜襲兼偷食、突遇10級怪風帳篷吹落海