撰文： 羅偉文 最後更新日期： 2021-03-18 06:30

鍾培生一向惹火，特別在連登討論區，有時真身上連登，回應網民提問，刀光劍影，花生滿滿。《開罐 Opener》挑選了20個連登PO，鍾培生即場回應尖銳問題，更答到爆晒粗！

跟林作的一場大戰，令鍾培生惹火事跡又添一筆，連登再次充斥相關的討論，加上知道鍾培生會用真名上連登，一向毒舌的網民又怎會放過大好機會，紛紛開PO留言挑機。《開罐 Opener》挑選了連登仔10個愛情難題，以及10個尖銳抵死的留言，請鍾培生即場回應，他大笑表示：最鍾意玩連登仔。不過卻因一條問題而爆粗...

《開罐 Opener》挑選了20個連登PO，鍾培生即場回應尖銳問題，更答到爆晒粗！（龔嘉盛攝）

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同場加映：鍾培生專訪｜拍拖計數計到盡 自認奄尖乞人憎︰溝女要講CP值

鍾培生與林作的拳賽近日鬧得沸沸揚揚，擂台上看似好勇鬥狠，他在情場上反而謹慎得多，追女仔每一步都計到盡，自認「好乞人憎」。非同凡響的背景，讓大家好奇起他的感情生活，對於「富豪是如何追女仔的？」產生很多幻想。不過，他直言自己不靠物質追女仔。「我睇得上嗰啲，一定大把人爭住送袋畀佢」

鍾培生：「我睇得上嗰啲，一定大把人爭住送袋畀佢」。

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同場加映：鍾培生專訪｜21句愛情寸嘴金句 我渣男？你有得揀你仲渣過我啦！

鍾培生家世顯赫，非同凡響的背景，讓大家好奇起他的感情生活，對於「富豪是如何追女仔的？」產生很多幻想。不過，他直言自己不靠物質追女仔，寸嘴得來又好似有點霸氣。《開罐 Opener》專訪鍾培生，大談溝女經期間金句百出：你有得揀，你仲渣男過我啦！

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同場加映：鍾培生專訪｜自爆連登出POST另有目的 面對Haters：我完全唔Care

「香港電競之父」鍾培生（Derek）因為與林作的「百萬擂台戰」，因而被網民熱議。近日鍾培生竟然在連登討論區開Post，引來過千人留言！鍾培生接受《香港01》科技玩物頻道訪問時回應，稱連登發文都是為了拍YouTube，而且是一心消費連登仔，希望將一個負能量的地方變得正能量。

2013年，鍾培生成立香港電子競技有限公司。（龔嘉盛攝）

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