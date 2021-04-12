撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-04-12 17:04

TVB《開心大綜藝》於4月11日首播，對撼ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》，不過被網民批評只識炒冷飯，「所謂創意原來又係扮女人」，更指節目愈睇愈尷尬，「完全唔知佢做咩」。

有連登網民全程評論TVB新綜藝節目《開心大綜藝》，更發文「睇緊開心大綜藝 無線真係執得」，直指節目低質，引來大量網民留言，指「完全唔知做乜Ｘ」、「onX當有趣」，又指由67歲的曾志偉負責年輕人的綜藝節目，實為本末倒置。

TVB《開心大綜藝》被網民批評只識炒冷飯，「所謂創意原來又係扮女人」。（電視截圖）

👇👇👇按圖看網民8大負評👇👇👇

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鍾培生和林作「林鍾一戰」拳賽，門票最貴3萬元，藝人杜汶澤在Facebook分享相關新聞，並寫道：「有多餘錢，你會去睇有誠意嘅《一秒拳王》，定還是小丑打交？三萬蚊？過夜呀？你估你係雞呀？」結果引來鍾培生大反擊。杜汶澤一向惹火，得罪過的人圈內圈外都有，甚至當面取笑過一位天后級歌手樣衰？

👇👇👇按圖看13個杜汶澤寸過的人👇👇👇

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跟林作的一場大戰，令鍾培生惹火事跡又添一筆，連登再次充斥相關的討論，加上知道鍾培生會用真名上連登，一向毒舌的網民又怎會放過大好機會，紛紛開PO留言挑機。《開罐 Opener》挑選了連登仔10個愛情難題，以及10個尖銳抵死的留言，請鍾培生即場回應，他大笑表示：最鍾意玩連登仔。不過卻因一條問題而爆粗...

👇👇👇按圖看鍾培生大戰連登仔👇👇👇

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同場加映：周柏豪勁MK、阿嬌頭上有鞋墊、楊明也中伏 11個慘不忍睹古裝造型

周柏豪近來主演的內地網絡電影《混世四猴：神猴歸來》上架，造型被網民瘋狂吐槽，不止樣衰更MK味濃，大至范冰冰、迪麗熱巴、劉詩詩等國際影星，小至TVB小生楊明、李逸朗，歌演兩棲藝人鍾欣潼、周柏豪等，全部都中過古裝造型伏，髮型是出事重災區，當中不少獲一致負評，成為演員生涯的黑歷史。

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