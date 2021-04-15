撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-04-15 17:24

日本的辣妹（Gal）文化曾經風靡一時，誇張捲髮、超濃密假眼睫毛加上故意塗黑的皮膚，曾經是不少少女的標準打扮。熟悉Gal文化的人一定認識益若翼，她是00年代的Gal象徵人物。然而事隔多年，當年的辣妹教主現在竟變成一位賢母，最近她貼出與13歲兒子的合照，更被網民大讚童顏，到底她的現況如何呢？

益若翼是Gal界教主。（網上圖片）

1985年出生的益若翼在17歲時投稿自己的照片去時尚雜誌《Popteen》，從而出道成為模特兒，人氣還越來越高。其後她成為風頭一時無兩的Gal界教主，亦是潮流指標，她身上所使用的物品一定會被瘋搶，甚至成為社會現象。曾有媒體發表數據指出，憑她一己之力為社會帶來了500億以上的經濟利益，所以她又有「百億辣妹」之稱。不過她其後經歷了結婚、生子、離婚再戀愛，現在的益若翼已經完全改變風格。

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