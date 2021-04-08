撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-04-08 07:00

健身是很多人的興趣，有益身體又可以紓緩壓力，不過就算再熱愛健身都要量力而為。日本著名健美先生Muscle北村（マッスル北村，原名︰北村克己）從大學時期開始不斷追求肌肉量，用極端方法塑造完美身型，最終他因此順利進入世界大賽，可惜在大賽前離世，究竟當中發生甚麼事呢？

日本著名健美先生Muscle北村（マッスル北村，原名︰北村克己）。（節目截圖）

日本節目《ザ!世界仰天ニュース》最近有一集以肌肉為主題，當中講到日本著名健美先生Muscle北村的故事，他在1960年出生，自小就是讀書和運動天才，高中畢業後考上了東京大學。不過就在大學時期，他遇到了改變他人生的事情，就是健身。自此他便沉迷健身，用了很多極端的方法增加肌肉量再在比賽前將多餘脂肪減去。他最誇張試過在2日內增加體重13公斤，又為了減磅參加比賽，一日狂跑130公里，將體重減少15公斤。結果，他的身體承受不了這麼極端的鍛鍊方法，他終於在2000年，自己出戰健美世界大賽前不久去世。節目組用模擬片段方式重現了北村的故事，讓觀眾更真實地了解這位「傳說的肌肉男」的一生。

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同場加映︰日靚仔拳擊手長髮爆肌激似畢彼特 完美零死角用一句話令女生崩潰

高大、靚仔、上進、有成就...是不少女生心目中完美男人的形象，如果現實中真有這個人的話一定會迷死天下女性。日本節目《家、ついてってイイですか》最近在街頭訪問時遇上一位集齊以上條件的混血完美帥哥，他不只有爆肌身材，網民還留言讚他外貌還激似男神畢彼特！不過如此帥哥在訪問中說了一句話令女生們瞬間心碎。

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同場加映︰奇案｜女死囚獄中奇招懷孕避過死刑 日本漫畫家重現案情熱爆網絡

世事無奇不有！日本漫畫家「漫画れりあ」最近將一宗奇案情節畫成漫畫，並上載到YouTube頻道，吸引超過140萬觀看次數。故事發生於數年前越南，一名女死刑犯為活下去，竟然在監獄中成功懷孕，避過執行死刑。

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