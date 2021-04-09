撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-04-09 13:49

90年代是香港娛樂圈最輝煌的時代，王祖賢、邱淑貞、張曼玉等，當時的女神至今仍然為很多人所傾倒，臉上對比鮮明的港風妝容也成為了這些女神的特徵之一。日本有一位星途暗淡的模特兒，化起港風妝容轉戰內地市場後竟然爆紅，到底她有怎樣的改變呢？

大田智惠美19歲時作為模特兒在日本出道。（網上圖片）

1989年在日本奈姿縣出生的大口智惠美，19歲開始做美容院的模特兒，21歲便成為日本人氣雜誌《JJ》的專屬模特兒。智惠美雖然是個典型美女，濃眉大眼，身材又苗條，但在娛樂圈爭取人氣，美貌只是基本的入場券，始終需要一個令人留下印象的特點。而智惠美出道數年，雖然很樂意拍水著寫真吸引粉絲，但仍因為欠缺一點辨識度而星途平平。

👇🏻👇🏻👇🏻看智惠美在日本初出道的照片👇🏻👇🏻👇🏻

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到27歲，智惠美覺得要開闢一條新血路，於是她來了一個大改變。她開始化起對比鮮明的復古港風妝容，並研究起穿搭，在微博和小紅書上分享日常打扮，轉攻內地主場。她果然逆襲成功，在博微上擄獲45萬粉絲，並且經常在微博熱門文章中榜上有名，不少大型品牌例如YSL、Celine、CHANEL等也找她賣廣告。因為她的打扮風格酷似90年代香港女明星，所以她被網民稱為「知性港風美人」，更有不少網民覺得她好像90年代的袁詠儀。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片的智惠美的港風妝容👇🏻👇🏻👇🏻

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