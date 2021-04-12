撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-04-12 17:30

正所謂「最毒婦人心」，世界上有不少奇案的兇手都是女性。說到日本案件的女性，很多人會想起騙婚殺人的木島佳苗，不過還有一位和她不相伯仲的女殺人犯，不只殺夫，還出賣身體換取「工具人」為她殺人，她就是有「昭和毒婦」之稱的「小林カウ」。

（《爆報！THE フライデー》截圖）

日本節目《爆報！THE フライデー》就「昭和毒婦」一案拍攝重演案情的短片。事件發生在1960年代，即是昭和年號時期。當時隨著東京鐵塔落成及東京申辦奧運成功，各地的旅遊業開始興旺起來，全國到處都建起溫泉街來。

案發地點是栃木縣，小林カウ在當地經營著一家小特產店，雖是獨力經營卻有聲有色，但當中竟藏著一個驚人的手段。附近的熟人都說小林是個「特別容易魅惑男人的人」，但她又是怎樣勾引已婚財主，踏上殺人犯之路的呢？

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