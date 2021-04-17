撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-04-17 08:06

《名偵探柯南》新劇場版《名偵探柯南：緋色的不在場證明》近日在全球上映。日本愛知縣江南車站為配合宣傳，暫時將車站名改為「柯南站」，結果就立刻發生了交通事故令電車延誤，網民都慨嘆「死神柯南」威力無窮。《柯南》真正令人不寒而慄的是作品中的某些案件，以下這10件案，一件比一件恐怖，第一位更是讀者的童年陰影。

《名偵探柯南》作為兒童向動漫，在殺人案件的設計及氣氛渲染一點都不兒戲，有不少集數連大人看到也會嚇怕。有日本資深粉絲精選了10件最令人心寒的案件，當中有利用詭計嚇人的，亦有些是利用畫面和聲音製造恐怖氣氛，柯南迷可以重看這些集數回味一下。

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同場加映︰昭和毒婦殺夫勾引已婚財主 一句話洗腦借刀殺人 熟人︰她很誘人

正所謂「最毒婦人心」，世界上有不少奇案的兇手都是女性。說到日本案件的女性，很多人會想起騙婚殺人的木島佳苗，不過還有一位和她不相伯仲的女殺人犯，不只殺夫，還出賣身體換取「工具人」為她殺人，她就是有「昭和毒婦」之稱的「小林カウ」。

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同場加映︰日名人妻無比滴搽眼／扯髮／腳踢虐兒 11歲女錄被打過程令母被捕

近日香港法院審理一宗虐兒致死案件，案性透露死者父母殘忍行為令人髮指。日本最近亦有一宗虐兒案引起社會廣泛討論，日媒指相撲手嘉風雅繼的妻子大西愛，用「無比滴」藥水塗在11歲親生女兒的眼睛，又扯她頭髮毆打她，最終大西愛在3月22日因虐兒被警方拘捕。

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