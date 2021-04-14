撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-04-14 18:35

擁有一雙美腿是每個女生的夢想，每次見到絲襪廣告上面的修長美腿大家都肯定會露出羨慕的目光吧。日本節目《ザ！世界仰天ニュース》找來大型絲襪品牌的腿模彦坂櫻，揭露她養成美腿的秘密！

相信大家都很羨慕絲襪廣告上的美腿。（節目截圖）

彦坂櫻是日本大型絲襪品牌厚木Atsuki的專屬腿模，平日大家在絲襪包裝上見到的修長美腿就是她的。身高175cm的她擁有一對88cm逆天長腿，其實是經過她媽媽的嚴格訓練和監管養成的。原來彦坂櫻的媽媽因為有O型腳，所以十分注意女兒的腿部保養，希望她可以擁有一雙自己沒有的美腿。於是，彦坂櫻從小就遵守著6個保養腿部的日常習慣，成為今日的日本第一腿模。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看6招養成逆天長腿👇🏻👇🏻👇🏻

+ 44 + 44 + 44

彦坂櫻十分注重她的雙腿，連IG上都放滿了她的美腿照片，幾乎每一張都可以拿來作絲襪廣告的封面。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片的更多美照👇🏻👇🏻👇🏻

+ 14 + 14 + 14

同場加映︰日本仙氣主播努力閃避惡搞彈幕爆紅 網民終得逞︰受不住了超可愛

大家對新聞主播的印象就是嚴肅、專業，不過，日本有一間新聞機構就主打親民風，經常讓主播與觀眾互動藉此賺盡人氣。最近，其中一位女主播在Twitter上載幾張自己直播時閃避網民惡搞彈幕的照片，引起網民熱烈討論。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看山岸愛梨的頭上放飯糰的照片👇🏻👇🏻👇🏻

+ 27 + 27 + 27

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映︰20個日本明星戴口罩你認得出嗎？山P星味難擋、有女神罩後變大媽

以前明星出街喜歡戴口罩遮樣，不過在疫情爆發這一年來，戴口罩已變成所有市民的指定動作，明星出街混入人群就更輕鬆。以下這20位日本明星戴口罩的樣子，你認得多少個呢？

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看20位明星戴口罩👇🏻👇🏻👇🏻

+ 12 + 12 + 12

點擊看全文︰20個日本明星戴口罩你認得出嗎？山P星味難擋、有女神罩後變大媽

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥