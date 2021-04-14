撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-04-14 17:43

WhatsApp出現嚴重漏洞，黑客可以用簡單步驟永久停用他人戶口，辛苦保存的對話紀錄、相片、朋友，分分鐘一舖清袋。最近香港亦出現「災情」，有苦主更要呆等一星期才知帳號生死。

除了WhatsApp被hack之外，對於90後來說，在網絡世界可是經歷過不少的沮喪時刻，例如想登入才發現自己忘記了ICQ的密碼，又或者Xanga宣佈停運的一刻，都令大家感嘆時光飛逝；亦有打機時遇上開外掛的玩家，下下爆頭，認真灰機。這14個沮喪瞬間，你又經歷過幾多？

WhatsApp出現嚴重漏洞，黑客可以永久停用他人戶口，辛苦保存的對話紀錄、相片、朋友，分分鐘一舖清袋。

👇👇👇按圖看14個90後網絡沮喪瞬間👇👇👇

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「Yahoo知識+」將於今年5月4日停止服務，陪伴大家15年後終於要走入歷史，消息震撼一眾網民，不少網民感嘆，過去呼風喚雨的Yahoo，終不敵時代洪流，漸漸淡出網民的世界。

👇👇👇按圖看10個已經沒落的Yahoo功能👇👇👇

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TVB《開心大綜藝》於4月11日首播，對撼ViuTV《最後一屆口罩小姐選舉》，不過被網民批評只識炒冷飯，「所謂創意原來又係扮女人」，更指節目愈睇愈尷尬，「完全唔知佢做咩」。

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同場加映：鍾培生專訪｜親自回應連登仔挑機 一條問題令他瞬間變臉爆粗

鍾培生一向惹火，特別在連登討論區，有時真身上連登，回應網民提問，刀光劍影，花生滿滿。《開罐 Opener》挑選了20個連登PO，鍾培生即場回應尖銳問題，更答到爆晒粗！

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