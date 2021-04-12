撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-04-12 15:26

今年年初憑著《哲仁王后》人氣急升的韓國男星金正賢，繼上周被D社大爆他跟《愛的迫降》同劇女演員徐智慧秘密約會一年後，日前再被爆料指他3年前與少女時代成員徐玄拍劇期間對對方無禮。除了金正賢之外，以下這些韓星都曾經被批評無禮、耍大牌。

金正賢3年前與徐玄一同出席劇集《時間》的記者會時，曾經拒絕徐玄挽手，使她非常尷尬／YouTube@Vstar截圖

最近正在與經紀公司發生合約糾紛的韓國男星金正賢，接二連三被各大媒體爆料指他在3年前與少女時代成員徐玄合作拍攝劇集《時間》期間，對對方無禮及於拍攝現場「耍大牌」等惡行。著名狗仔隊「D社」更指，當時金正賢正在與女星徐睿知拍拖，而他之所以會對徐玄這麼冷淡，竟全因為徐睿知下令「不可以與別人有身體接觸」。《開罐OPENER》為大家盤點6名曾經陷入態度爭議的韓星。除了金正賢之外，「國民妹妹」金裕貞竟然都有份？

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14對假戲真做韓劇CP

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